Médicos cubanos recién llegados a Miami denuncian que Cuba manipuló números del Coronavirus

Durante la conferencia Figueredo recordó el temor que vivieron a lo largo del viaje hacia Estados Unidos, que no era la primera opción pero que terminó siendo el país más libre al que podían aspirar, “porque hay países de la región que son aliados de la dictadura, que hace llegar sus tentáculos a cualquiera de estas naciones y te mandan a perseguir”.

Para Alexander Pupo Casas “un país democrático y libre no debe tener ninguna concesión con la dictadura. Tener concesiones con la dictadura implica que estas se cuelen en las democracias y terminen por destruirlas, como ocurrió en Argentina, en Chile, como puede ocurrir en Colombia, y como ha ocurrido en tantos países del mundo que al parecer su vista es tan corta que no notan que el comunismo se está esparciendo a través de grupos y ONG de izquierda que realmente no benefician en nada a la sociedad ni la van a hacer evolucionar”.

“Estos grupos liberales utilizan esas estrategias para colarse y lo que están haciendo es esparciendo la ideología comunista, que es muy simpática a los ojos de las personas que no tienen conocimientos de la realidad”, agregó.

Pupo Casas asegura que es “casi inconcebible que personas que apoyan a la dictadura abiertamente y lo han hecho en su momento incluso lleguen a entrar a Estados Unidos más fácil que personas reprimidas. A nosotros, que hemos sido medianamente visibles, nos ha sido mucho mas difícil acceder a cualquier tipo de ayuda o facilidad”,

El doctor, que salió de Cuba el pasado mes de mayo rumbo a Jamaica, desde donde inició rumbo a Estados Unidos, explicó que durante la travesía “nos dimos cuenta que la dictadura está en casi todos los países del continente, es probable que detrás incluso de los grupos estos que te ayudan a emigrar esté incluso el brazo de la dictadura, y estén lucrando con ello, por la forma tan fácil en la que pueden hacer las cosas”.

El joven doctor, que en los últimos años ha realizado duras críticas contra el Gobierno cubano, incluidos organismos e instituciones como el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), y por lo cual fue expulsado de la especialidad de neurología en el año 2020, aseguró que “hubiera querido quedarme en Cuba, pero me vi imposibilitado de ejercer cualquier tipo de profesión porque te cierran todas las puertas e impiden que otras personas te las abran”.

Fuente: Mario J. Pentón