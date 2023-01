Madre identifica a dos de sus hijas como víctimas del naufragio y denuncia que demoraron el rescate

EE.UU. advierte a balseros cubanos que no calificarán para el nuevo Programa de Parole

"Lo que quiero denunciar es que ese mismo día que naufragaron, hubo uno que naufragó que hizo seña a un barco, hizo seña toda la noche y lo tuvieron iluminado ahí toda la noche y no se acercaron siquiera a preguntarle qué era lo que había pasado. Y nada, no preguntaron nada hasta el otro día que amaneció, que lo vieron, lo llevaron y lo rescataron, y entonces fue que él dijo lo que era y llamaron a la Guardia Frontera, y fue cuando encontraron a los otros".

"Mi hija, que la tengo aquí, está toda desbaratada, toda quemada, llena de heridas por dondequiera, se llama Yaylin Mesa Vázquez, de 27 años, y la desaparecida se llama Yamily Triana Vázquez, tiene 35 años. La que apareció, está toda llena de heridas, toda hinchada, toda quemada del sol y del petróleo, tiene una hija de dos años y la que no ha aparecido, tiene dos niños, uno de 11 años y la otra de 14 años, que está inconsolable. Todavía no le he podido decir al de 11 años que su mamá, está desaparecida", relató.