Madre estalla contra Ministros y Dirigentes de la dictadura en Cuba: "¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?"

“¿Pueblo de Cuba, madre cubana que te levantas preocupada como yo de que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños cuando lleguen de la escuela, hasta cuándo vas a aguantar, porque yo no aguanto más?, preguntó desesperada y recalcando que no quiere hablar más con los “de arriba”.

En alusión al intercambio de tweets “amorosos” entre el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa Liz Cuesta, la mujer dijo a la primera dama de Cuba que no le interesa conocer de su relación con el gobernante cubano, “no nos importa, tu vida no nos importa, lo que nos importa es que queremos vivir con dignidad”.

Por un poco más de ocho minutos, Amelia expresó a gritos su inconformidad con la forma en que los dirigentes cubanos llevan la política económica del país y el desespero de tantas madres que como ella, están a punto de enfermar de los nervios.

“En cualquier momento me enfermo de los nervios porque mis hijos no tienen comida, porque no tienen zapatos, porque no tienen ropa, porque necesitan a mis familiares en el extranjero para vivir dignamente en Cuba, co**, vendan el país, véndanlo”, afirmó y apuntó que enfermar de los nervios en Cuba es un lujo porque no hay medicamentos disponibles.

Calzadilla anunció que seguramente que al terminar su directa la Seguridad del Estado tocaría a la puerta de su casa, pero dijo que tal vez sería mejor estar presa.

“Al menos así no sería una carga para mi familia”, aseguró.

El nuevo Código Penal cubano prevee castigar comentarios en redes sociales que sean considerados delitos, como la instigación a delinquir, la calumnia, la injuria y los actos contra la intimidad y la imagen.

A la alerta de Calzadilla se han sumado otras madres y padres desde la isla dejando saber su apoyo y su inconformidad con los dirigentes del régimen cubano.

