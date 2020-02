Los precios de los autos usados que venderá el régimen en Cuba será de 34 mil a 90 mil dólares

En Cuba, con un salario medio de unos 30 dólares al mes, el carro más económico es un Geely, que con el 10 por ciento de descuento, costará 34 mil 200 dólares.

El más caro, un microbús Maxus, se venderá a 90 mil. Por ahora, sólo hay un lugar para ello, la estatal Agencia de Autos en La Habana.

Embed

La publicación oficial de los abusivos precios de los autos usados que se venderán en la isla ocurre en momentos en que una mayoría de los cubanos ni siquiera con dinero puede adquirir muchos de los productos de su supervivencia cotidiana por su escasez: uno de ellos los frijoles.

Pero cuando un cubano encuentra los frijoles, entonces a lo mejor no tiene cómo cocinarlo. En los últimos tiempos también regresó la escasez de gas licuado en la isla. Para algunas familias incluso es peor: no sólo no tienen el gas licuado, ahora también les escasea el carbón para cocinar.

Ninguna de estas familias podrá aspirar a comprarse un auto en Cuba.