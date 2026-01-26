americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alejandro Gil

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

El Tribunal Supremo confirma la condena de Alejandro Gil y abre la puerta al decomiso de propiedades. Familiares denuncian que la confiscación afectaría viviendas con menores y ancianos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Alejandro Gil

El Tribunal Supremo confirma sanciones accesorias, mientras familiares alertan que el decomiso afectaría viviendas donde residen menores y ancianos

La sentencia contra el exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández quedó firme este viernes, luego de que el Tribunal Supremo Popular (TSP) rechazara los recursos de apelación presentados por su defensa. El fallo ratifica no solo la cadena perpetua por espionaje, sino también una serie de sanciones accesorias, entre ellas el decomiso de bienes, aunque el órgano judicial no detalló públicamente qué propiedades serán confiscadas.

Sin embargo, versiones ofrecidas por familiares del exfuncionario apuntan a que el proceso de decomiso —que habría estado paralizado mientras se resolvía la apelación— se activaría de inmediato y afectaría inmuebles donde viven personas que no enfrentan cargos, incluidas una menor de edad y una anciana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2014884680504406088?s=20&partner=&hide_thread=false

Las viviendas que estarían en la mira del decomiso

Según declaró María Victoria Gil, hermana del exministro, en conversación con el periodista Mario J. Pentón, al menos dos propiedades estarían incluidas en la ejecución de la confiscación:

1. Vivienda en Miramar

  • Ubicación: Reparto Miramar, municipio Playa, en 24 entre Primera y Tercera.

  • Descripción: Casa de dos plantas, donde residía Alejandro Gil antes de su detención.

  • Ocupantes actuales, según el testimonio:

    • Su esposa, Gina María González García

    • Su hija, Laura María Gil González

    • El esposo de esta

    • Una niña de apenas tres años

Screenshot 2026-01-26 at 4.04.21PM

2. Vivienda de la suegra del exministro

  • Propiedad perteneciente a una mujer cercana a los 90 años.

  • De acuerdo con su familia, no guarda relación alguna con los hechos del caso.

Hasta el momento, el TSP no ha confirmado oficialmente que estas propiedades formen parte del decomiso, pero la familia sostiene que la medida ya estaría en curso tras cerrarse la vía de apelación.

Cadena perpetua y penas adicionales

El Tribunal Supremo ratificó:

  • Cadena perpetua por espionaje

  • 20 años adicionales por delitos económicos como:

    • Malversación

    • Cohecho

    • Evasión fiscal

    • Lavado de activos

  • Sanciones accesorias, entre ellas el decomiso de bienes

  • Screenshot 2026-01-26 at 4.04.11PM

En su comunicado, el TSP afirmó que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, causando graves daños a la economía nacional”, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de los bienes a confiscar.

Un caso con fuerte carga política

Alejandro Gil fue destituido en febrero de 2024 y detenido un mes después, en un inicio por lo que el Gobierno describió como “errores graves”.

En noviembre, la Fiscalía elevó el caso al incluir 11 delitos, entre ellos espionaje, lo que transformó el proceso en uno de los más severos contra un exalto funcionario en décadas.

Con la sentencia ya firme, el decomiso de bienes marca la siguiente fase del caso, mientras crecen las críticas por el impacto que la medida podría tener sobre familiares sin responsabilidad penal.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energetico en cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
¿por que el petrolero que venia de africa hacia cuba cambio de rumbo? el desvio que aumenta la incertidumbre energetica en la isla

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

Por Redacción América Noticias Miami
denuncian citaciones masivas de jovenes al servicio militar en cuba entre amenazas y presion psicologica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Por Redacción América Noticias Miami
cuba acusa a eeuu de planear bloqueo naval al petroleo y califica la medida de acto de guerra

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de "acto de guerra"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Agentes federales patrullan un barrio en St. Paul, Minnesota el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Adam Gray)

Trump exige a gobernadores y alcaldes demócratas cooperar con leyes migratorias: "Esperamos que hagan lo correcto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter