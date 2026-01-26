Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

El Tribunal Supremo confirma sanciones accesorias, mientras familiares alertan que el decomiso afectaría viviendas donde residen menores y ancianos
El Tribunal Supremo confirma sanciones accesorias, mientras familiares alertan que el decomiso afectaría viviendas donde residen menores y ancianos
La sentencia contra el exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández quedó firme este viernes, luego de que el Tribunal Supremo Popular (TSP) rechazara los recursos de apelación presentados por su defensa. El fallo ratifica no solo la cadena perpetua por espionaje, sino también una serie de sanciones accesorias, entre ellas el decomiso de bienes, aunque el órgano judicial no detalló públicamente qué propiedades serán confiscadas.
Sin embargo, versiones ofrecidas por familiares del exfuncionario apuntan a que el proceso de decomiso —que habría estado paralizado mientras se resolvía la apelación— se activaría de inmediato y afectaría inmuebles donde viven personas que no enfrentan cargos, incluidas una menor de edad y una anciana.
Según declaró María Victoria Gil, hermana del exministro, en conversación con el periodista Mario J. Pentón, al menos dos propiedades estarían incluidas en la ejecución de la confiscación:
1. Vivienda en Miramar
Ubicación: Reparto Miramar, municipio Playa, en 24 entre Primera y Tercera.
Descripción: Casa de dos plantas, donde residía Alejandro Gil antes de su detención.
Ocupantes actuales, según el testimonio:
Su esposa, Gina María González García
Su hija, Laura María Gil González
El esposo de esta
Una niña de apenas tres años
2. Vivienda de la suegra del exministro
Propiedad perteneciente a una mujer cercana a los 90 años.
De acuerdo con su familia, no guarda relación alguna con los hechos del caso.
Hasta el momento, el TSP no ha confirmado oficialmente que estas propiedades formen parte del decomiso, pero la familia sostiene que la medida ya estaría en curso tras cerrarse la vía de apelación.
Cadena perpetua y penas adicionales
El Tribunal Supremo ratificó:
Cadena perpetua por espionaje
20 años adicionales por delitos económicos como:
Malversación
Cohecho
Evasión fiscal
Lavado de activos
Sanciones accesorias, entre ellas el decomiso de bienes
En su comunicado, el TSP afirmó que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, causando graves daños a la economía nacional”, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de los bienes a confiscar.
Un caso con fuerte carga política
Alejandro Gil fue destituido en febrero de 2024 y detenido un mes después, en un inicio por lo que el Gobierno describió como “errores graves”.
En noviembre, la Fiscalía elevó el caso al incluir 11 delitos, entre ellos espionaje, lo que transformó el proceso en uno de los más severos contra un exalto funcionario en décadas.
Con la sentencia ya firme, el decomiso de bienes marca la siguiente fase del caso, mientras crecen las críticas por el impacto que la medida podría tener sobre familiares sin responsabilidad penal.
