Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

El Tribunal Supremo confirma sanciones accesorias, mientras familiares alertan que el decomiso afectaría viviendas donde residen menores y ancianos

La sentencia contra el exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández quedó firme este viernes, luego de que el Tribunal Supremo Popular (TSP) rechazara los recursos de apelación presentados por su defensa. El fallo ratifica no solo la cadena perpetua por espionaje , sino también una serie de sanciones accesorias , entre ellas el decomiso de bienes , aunque el órgano judicial no detalló públicamente qué propiedades serán confiscadas .

Sin embargo, versiones ofrecidas por familiares del exfuncionario apuntan a que el proceso de decomiso —que habría estado paralizado mientras se resolvía la apelación— se activaría de inmediato y afectaría inmuebles donde viven personas que no enfrentan cargos , incluidas una menor de edad y una anciana.

Según declaró María Victoria Gil , hermana del exministro, en conversación con el periodista Mario J. Pentón , al menos dos propiedades estarían incluidas en la ejecución de la confiscación:

Descripción: Casa de dos plantas , donde residía Alejandro Gil antes de su detención.

Ubicación: Reparto Miramar, municipio Playa , en 24 entre Primera y Tercera .

Propiedad perteneciente a una mujer cercana a los 90 años .

De acuerdo con su familia, no guarda relación alguna con los hechos del caso.

Hasta el momento, el TSP no ha confirmado oficialmente que estas propiedades formen parte del decomiso, pero la familia sostiene que la medida ya estaría en curso tras cerrarse la vía de apelación.

Cadena perpetua y penas adicionales

El Tribunal Supremo ratificó:

Cadena perpetua por espionaje

20 años adicionales por delitos económicos como: Malversación Cohecho Evasión fiscal Lavado de activos

Sanciones accesorias , entre ellas el decomiso de bienes

En su comunicado, el TSP afirmó que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, causando graves daños a la economía nacional”, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de los bienes a confiscar.

Un caso con fuerte carga política

Alejandro Gil fue destituido en febrero de 2024 y detenido un mes después, en un inicio por lo que el Gobierno describió como “errores graves”.

En noviembre, la Fiscalía elevó el caso al incluir 11 delitos, entre ellos espionaje, lo que transformó el proceso en uno de los más severos contra un exalto funcionario en décadas.

Con la sentencia ya firme, el decomiso de bienes marca la siguiente fase del caso, mientras crecen las críticas por el impacto que la medida podría tener sobre familiares sin responsabilidad penal.