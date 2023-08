La Seguridad del Estado cubana cita formalmente a interrogatorio a niña de tres años

"La citación no ofrece duda e indica los dos nombres, apellido y la dirección de la abuela paterna, donde entregaron la citación , y la abuela también ha sido citada y amenazada de desobediencia", agrega.

"Si la niña no se presenta, amenazan de acusarla igualmente de 'desobediencia'. La abuela se preocupó, les dijo la edad, y aún así entregaron la citación y se fueron. Que 'debían presentarse'. Nada más" , asegura Prisoners Defenders.

"Desalmados son, pero... ¿Qué clase de locos de atar están al mando en Cuba? ¿Qué pretenden citando y amenazando a una niña de tres años? Esa niña no puede ir a esa ignominiosa citación. ¿A oír qué? ¿A responder qué? El tema da asco", reaccionó en su publicación la ONG, que documenta la situación de los presos políticos cubanos y la difunde en organismos internacionales.

"La familia no quiere llevar a la niña, y necesitan todo el apoyo para que esta locura se aclare y se detenga", señala la denuncia.

"Desgraciadamente, hemos visto cosas iguales o peores. Niños amenazados, separados por la fuerza de sus padres, menores torturados... El régimen de Cuba da mucho asco, por todos lados rezuma repugnancia y degradación. Todo lo que sucede en Cuba clama al cielo, y estas barbaries son distópicas", subraya.

"Bastante daño causan con la ley de los ocho años, que tiene a miles de niños huérfanos, separados forzosamente de sus madres para castigarlas a ellas por no doblegarse a trabajar en las misiones médicas esclavas de Cuba en el exterior, como sentenció el Comité de los Derechos del Niño", finaliza.

Aunque no es la primera vez que la policía política cubana emplea esta clase de procedimiento contra los hijos menores de opositores y presos políticos, a los que usa para extorsionarlos, sobre todo cuando se trata de madres con hijos, en abril pasado trascendió un episodio similar contra la activista opositora Marisol Peña Cobas.

En esa ocasión, la activista recibió una citación para un interrogatorio en la Oficina de Atención a Menores de la provincia de Camagüey destinada a su hija, de tan solo siete años.

A Peña Cobas y a su hija las esperó en las afueras de su vivienda una patrulla policial para llevarlas a la cita con una fiscal, una psicóloga del Ministerio del Interior (MININT) y una oficial. La mujer explicó que la única razón que le dieron sobre este llamado a su hija fue que ella, como madre de la menor, se niega a transmitirle la versión del régimen sobre los dirigentes y figuras históricas del castrismo. Por esa misma razón, Peña carga con una acusación de "actos contrarios al normal desarrollo del menor" y se encuentra en estos momentos bajo fianza.

Peña Cobas denunció también que la obligaron a salir de la oficina y tuvo que dejar sola a su hija en el interrogatorio para no "alterarla" más de lo que ya estaba. "Ella me miró con los ojos con ganas de llorar", contó Peña entre sollozos y agregó que para tranquilizarla le dijo: "no llores, mi amor, que mamá está detrás de la puerta esperando por ti para llevarte para la casa".

Al salir del encuentro con los oficiales del MININT, la niña le dijo que le preguntaron directamente "que si su mamá era buena con ella", el nombre de su padre y que si sabía quién era Miguel Díaz-Canel.

El Centro de Información Legal Cubalex señaló en uno de sus informes que, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado cubano el 21 de agosto de 1991, "el niño sometido a interrogatorio debe tener acceso a un representante legal u otro representante apropiado y poder solicitar la presencia de sus padres".

FUENTE: diariodecuba.com