"El Cangrejo" y el jefe del MININT aparecen entre figuras que EEUU evalúa para una transición en Cuba

La administración del presidente Donald Trump está examinando quién podría asumir responsabilidades de poder en Cuba ante un eventual proceso de transición política y, entre los nombres analizados, aparecen Raúl Guillermo Rodríguez Castro , conocido como “El Cangrejo” y nieto de Raúl Castro, y el actual ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas , según reveló The New York Times.

El reporte sostiene que Washington lleva tiempo buscando entre funcionarios y exfuncionarios del régimen cubano personas capaces de mantener el funcionamiento del Estado y, al mismo tiempo, negociar con Estados Unidos si se produjera una reconfiguración de la actual cúpula de poder.

El periódico aclara que ninguno de los dos ha sido seleccionado formalmente para encabezar una transición y que la Casa Blanca continúa evaluando diferentes escenarios.

Según The New York Times, la administración Trump habría pedido a las agencias de inteligencia estadounidenses identificar figuras cubanas con suficiente influencia dentro del aparato estatal y un perfil que Washington considere pragmático.

El objetivo sería evitar un eventual vacío de poder si se produjera una transformación política en la isla.

La estrategia recuerda, de acuerdo con el diario, al modelo aplicado por Washington en Venezuela , donde Estados Unidos habría considerado necesario mantener parte de la estructura estatal mientras se reorganizaba el poder político.

“El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro, aparece entre los nombres evaluados

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Conocido popularmente como “El Cangrejo”, ha permanecido durante años muy cerca de su abuelo como integrante de su dispositivo de seguridad y pertenece al círculo más próximo de la familia Castro.

Pese a esa cercanía, nunca ha ocupado una posición pública de primer nivel ni cuenta con una estructura institucional propia comparable a la de otros dirigentes del Gobierno.

Según el periódico estadounidense, Washington podría estar abierto a considerar su participación en un eventual escenario de transición, aunque existen importantes interrogantes sobre el poder real que conservaría una vez desaparezca Raúl Castro del escenario político.

El ministro del Interior también aparece en las evaluaciones

El otro nombre mencionado es Lázaro Alberto Álvarez Casas, actual ministro del Interior de Cuba.

Su inclusión resulta especialmente significativa debido a que dirige una de las instituciones más poderosas del aparato de seguridad cubano: el Ministerio del Interior (MININT), responsable de los servicios de inteligencia, seguridad interna y control político.

Álvarez Casas se encuentra además sancionado por Estados Unidos, lo que evidencia la complejidad de la estrategia descrita por The New York Times: Washington podría estar dispuesto a dialogar con determinadas figuras del propio sistema si considera que pueden desempeñar un papel pragmático durante una eventual transición.

El precedente de la reunión con el director de la CIA en La Habana

La revelación aporta un nuevo significado a la inusual visita realizada a Cuba en mayo por el director de la CIA, John Ratcliffe.

Durante aquel viaje, Ratcliffe sostuvo conversaciones con figuras centrales del aparato de seguridad cubano, entre ellas Álvarez Casas y otros altos funcionarios.

Reportes periodísticos también situaron a Raúl Guillermo Rodríguez Castro en aquellas conversaciones.

El mensaje estadounidense habría sido directo: Washington estaba dispuesto a discutir asuntos económicos y de seguridad siempre que La Habana aceptara “cambios fundamentales” en materia política y económica.

EE.UU. busca un dirigente pragmático que evite un vacío de poder

Según el Times, el desafío para las agencias de inteligencia estadounidenses es encontrar dentro del sistema cubano una figura suficientemente poderosa para controlar las instituciones, pero también suficientemente pragmática para negociar con Washington.

Las evaluaciones citadas por el periódico advierten que Cuba presenta un escenario especialmente complejo.

Dentro de la dirigencia existen pocas figuras consideradas moderadas y algunos funcionarios situados en posiciones secundarias podrían representar sectores incluso más duros que la actual cúpula.

Washington estudia un modelo similar al aplicado en Venezuela

El reportaje sostiene que la Casa Blanca analiza como referencia lo ocurrido en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

En aquel escenario, funcionarios estadounidenses habrían considerado que mantener temporalmente a una figura procedente del propio aparato chavista podía evitar la desintegración del Estado mientras avanzaban las negociaciones políticas.

Washington buscaría identificar si existe en Cuba una personalidad capaz de desempeñar una función semejante.

Sin embargo, las particularidades del régimen cubano, su hermetismo y el fuerte control ejercido por las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad hacen que replicar ese modelo resulte mucho más complejo.

La CIA busca aprovechar las divisiones dentro de la cúpula cubana

La revelación llega después de que The New York Times informara sobre la creación de una fuerza de tarea de la CIA dedicada específicamente a Cuba.

Según ese reporte, la unidad busca reforzar la recopilación de inteligencia, identificar divisiones dentro de la élite gobernante y detectar dirigentes potencialmente más pragmáticos.

La estructura incluiría analistas, oficiales especializados en reclutamiento de fuentes, expertos en operaciones cibernéticas y personal dedicado a actividades de influencia.

Trump aumenta la presión mientras Washington estudia el “día después”

Las revelaciones muestran una nueva dimensión de la estrategia estadounidense.

La administración Trump no estaría concentrada únicamente en imponer sanciones, restringir las fuentes de financiamiento del régimen o aumentar las operaciones de inteligencia.

Washington también estaría intentando responder una pregunta mucho más compleja:

¿Quién podría gobernar Cuba si la presión estadounidense termina provocando una transformación dentro del régimen?

Por ahora, “El Cangrejo” y Lázaro Alberto Álvarez Casas aparecen únicamente como figuras contempladas dentro de esos análisis, no como dirigentes seleccionados por Estados Unidos.

Pero su inclusión muestra que Washington está evaluando incluso a integrantes del núcleo del actual sistema cubano mientras intenta anticipar cómo podría desarrollarse una eventual transición de poder.