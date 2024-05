Hijo de Ariel Pestano Solicita la Baja del Béisbol para salir de Cuba

. En una entrevista reciente, Pestano Jr. habló sobre las inevitables comparaciones con su padre: "Él me cuenta las experiencias que vivió para que no me pase lo mismo en un momento determinado del juego. Pero entiendo que siempre es bueno escuchar las experiencias de uno, aunque es difícil escuchar las comparaciones sobre si vas a ser mejor que él".

Ariel Pestano.png

Continuó diciendo: "Como siempre digo, es un techo bastante alto y no me pongo siempre esa meta. No me pongo a ser igual, ni mejor, ni peor. Siempre me esfuerzo por ser el mejor cada día, luchar contra mí mismo y tratar de mejorar y ser mejor cada día que pasa en el terreno".