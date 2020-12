Familia de Denis Solís teme por su vida

El rapero fue condenado tras un juicio sumario sin garantías legales, por el presunto delito de desacato, luego de que expulsara de su casa a un agente policial que entró a la vivienda sin la debida orden judicial.

En declaraciones a la agencia Cubanet, su tío Vladimir Lázaro González dijo: “Estoy preocupado por su salud. Me siento acosado, vigilado, no me dejan verlo. No sabemos lo que pueda estar pasando con él. Temo por la vida de él. En una llamada me dijo que le dieron golpes en Cuba y Chacón y en el Vivac. Si eso sucedió allí, no sé qué pueda estar pasando en la prisión”.

González dijo además que la familia está solicitando ante el Tribunal de la Habana Vieja el recurso de apelación.

“En la televisión dijeron que él tenía tres días para apelar y no lo hizo, dijeron que no lo quiso presentar. Pero, ¿cómo lo íbamos a hacer si no sabíamos dónde estaba? Estaba desaparecido”, explicó el tío de Solís.