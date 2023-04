Exponen en la TV cubana a conocida influencer culpado a exiliados de Miami de pagarle para generar contenido contra la dictadura cubana

"Facebook es una plataforma en la que tú te puedes hacer notar bastante rápido por cualquier cosa. Siempre quise sobresalir entre los demás, pero bueno, no sabía cómo. Decidí abrirme una cuenta en contra del proceso revolucionario con el nombre de Salem Cuba Censura. Me la creé por dinero, porque me hacía falta el dinero", dijo.