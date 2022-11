EXCLUSIVA: Administración Biden flexibiliza requisitos para el envío de remesas a Cuba desde Miami

“Hay algunas tarjetas a las que está prohibido el envío de remesas por parte de las autoridades estadounidenses. Nosotros cumpliremos con esas prohibiciones”, añadió Martínez.

En el 2020 Estados Unidos prohibió el envío de remesas a Cuba a través de American International Services (AIS), una compañía controlada por los militares cubanos.

Dolares cubano IV.JPG

“AIS es una institución financiera controlada por el ejército cubano que procesa las remesas enviadas al pueblo cubano'', dijo el entonces secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado.

El régimen cubano ha impulsado una dolarización parcial de la economía en un intento por frenar la inflación y la fuga de capitales. Cuba pasa por su peor crisis en más de 30 años que se manifiesta en apagones, largas filas para comprar casi cualquier producto y un incremento de la represión a las manifestaciones pacíficas de la oposición.

En febrero del 2022 el régimen cubano autorizó a Orbit S.A. a operar para gestionar las remesas. Fundada en el 2020, las operaciones de esta empresa son prácticamente desconocidas. Sin embargo la mayor parte de los analistas cubanos la señala como una pantalla de la dictadura cubana para evadir las sanciones estadounidenses.

“Orbit S.A. no tiene ningún pasado como compañía que gestiona los envíos de remesas en Cuba. Cualquier capacidad tecnológica o de cumplimiento de esa empresa es heredada de Fincimex, la compañía de los militares sancionada por Trump.

Todo lo relacionado con Orbit S.A. es sumamente opaco. No entiendo cómo OFAC pudo hacer la tarea de investigar si realmente tiene vínculos o no con los militares cubanos”, dijo Emilio Morales, director de la firma The Havana Consulting Group.

Según The Havana Consulting Group, el 51,3 por ciento de las empresas que ofrecían servicios financieros en Cuba antes de la prohibición de los tratos con los militares decidida por Trump tenían contratos con Fincimex, la empresa administrada por el ejercito.

Las remesas son uno de los principales renglones de la economía cubana junto a la exportación de servicios y el turismo.

En el 2019, poco antes de las restricciones impuestas por Trump, The Havana Consulting Group, con sede en Miami, estimó en $3,171 millones la cantidad en efectivo recibida por la isla bajo este concepto. Un 90 por ciento de esta cantidad procedente de EEUU.

En un video difundido en la televisión cubana, el gobernante de la isla Miguel Díaz-Canel se quejó amargamente de que la administración demócrata de Joe Biden no abriera los canales de remesas a pesar de hacer esa promesa en campaña.

Biden se encamina a la flexibilización de relaciones

En mayo del 2022 el gobierno del presidente Joe Biden anunció que aumentaría los vuelos hacia Cuba y levantaría los límites de remesas a la isla que eran de $1,000 cada tres meses. La administración también anunció que revisaría las restricciones para facilitar el flujo de divisas desde los exiliados cubanos a sus familiares en la isla.

Biden también ha anunciado que en enero próximo se retomarán los trámites consulares en La Habana en respuesta a la peor crisis migratoria en la historia de Cuba, que ha empujado a cerca de 280,000 cubanos a buscar asilo en territorio estadounidense apenas en un año.

Delegaciones de empresarios norteamericanos han visitado la isla, envió dos millones de dólares en ayuda humanitaria al régimen tras el paso del huracán Ían y proveyó de asesoría técnica a funcionarios cubanos ante el mayor incendio en la historia de la isla. También una minoría cada vez más sonora de voces dentro del partido demócrata (el partido del presidente Biden) han llamado a levantar sanciones al régimen de La Habana.

La administración también ha criticado la represión brutal del régimen que tiene más de 1,000 presos políticos y llamó a su “inmediata e incondicional liberación”. Washington también ha sancionado simbólicamente a algunos de los principales responsables de la represión en la isla sin que tales medidas tengan efecto en los imputados.