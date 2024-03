Entra en vigor el aumento del 500% en el precio del combustible en Cuba

CUBA-COMBUSTIBLE

La gente hace fila para cargar combustible en una gasolinera abierta en La Habana, Cuba, el martes 18 de abril de 2023. Como consecuencia de la crisis de combustible que atraviesa la isla, el martes 25 de abril de 2023 la confederación laboral nacional informó que decidió cambiar la masiva manifestación anual por un acto central más pequeño en el Malecón capitalino y muchos mítines municipales (AP Foto/Ramón Espinosa)

