Embajada de Estados Unidos en Cuba anuncia la ampliación de sus servicios de visas

La embajada de Estados Unia embajada de Estados Unidos en Cuba ampliará desde este lunes 19 de agosto sus servicios de visa de no inmigrante que viabilizarían los llamados intercambios culturales y deportivos entre ambos países, visas que hasta ahora tenían que ser solicitadas en terceros países porque la sede diplomática estadounidense se centraba básicamente en solicitudes de visa de inmigrante.

El cambio no incluye b1

Associated Press

La L para transferencia dentro de una misma empresa.

La visa O de trabajadores con habilidades y logros extraordinarios.

La P para atletas, artistas y animadores.

La Q para participantes en programas de intercambio cultural internacional y la R para miembros de una denominación religiosa que hacen trabajos religiosos.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba precisa además que este cambio en las solicitudes de visas en La Habana no incluyen las de visas de no inmigrante para cubanos que desean entrar a territorio norteamericano de forma temporal por negocios (la visa B-1) o por turismo (la visa B-2). En estos dos casos, los cubanos tienen que seguir viajando a un tercer país para entrevistas rutinarias de solicitudes de estas estas visas de no inmigrante B-1 y B-2