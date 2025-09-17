americateve

Embajada de Estados Unidos en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana alerta sobre aumento de robos y extorsiones con documentos migratorios

La Embajada de EE.UU. en Cuba advierte sobre el incremento de robos y extorsiones con documentos de viaje. Se insta a viajeros a ser precavidos, resguardar sus documentos y reportar incidentes.

Por Redacción América Noticias Miami
Embajada de Estados Unidos La Habana

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este lunes una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que viajen a Cuba, tras detectar un incremento de robos de pasaportes y Green Cards, así como de extorsiones en las que delincuentes exigen dinero a cambio de devolver los documentos.

En un comunicado oficial, la sede diplomática advirtió que “se ha notado un incremento en el robo de documentos de viaje estadounidenses en Cuba, incluyendo tarjetas de residencia permanente (green cards). Las víctimas han reportado casos de extorsión, en los que se exige grandes sumas de dinero para devolver los documentos robados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbCuba/status/1968055956908249205&partner=&hide_thread=false

Crisis económica y repunte del delito

De acuerdo con la embajada, el deterioro de las condiciones económicas en la isla ha derivado en un repunte de delitos menores y violentos, que van desde robos de bolsos y pertenencias en vehículos hasta asaltos a mano armada y homicidios.

En las últimas semanas se han reportado varios casos en redes sociales. En uno de ellos, la foto de una Green Card robada en La Habana apareció en una página de compraventa con un mensaje que pedía 4,000 dólares para devolverla, junto con un número de contacto y la promesa de “ajustar algo” en persona.

En otro hecho ocurrido en Camagüey, una mujer denunció la pérdida de su pasaporte y Green Card en el aeropuerto. Poco después, la imagen de su documento circulaba en redes con un precio de 5,000 dólares exigidos para la devolución. Usuarios advirtieron que el número de teléfono vinculado a este caso ya había sido utilizado en otras estafas.

Recomendaciones de seguridad

La Embajada de EE.UU. emitió varias sugerencias para prevenir incidentes:

  • Mantenerse alerta y evitar mostrar signos de riqueza.

  • No portar documentos de viaje innecesarios y guardarlos en lugares seguros.

  • Hacer copias digitales de los documentos antes de viajar.

  • No ofrecer recompensas por documentos extraviados, ya que esto incentiva la extorsión.

  • Reportar de inmediato cualquier robo a las autoridades locales y a la embajada.

  • Solicitar documentos de viaje provisionales en caso de pérdida.

La sede diplomática recordó que puede ofrecer asistencia consular y documentos temporales para facilitar el regreso a Estados Unidos.

Contactos de emergencia

Quienes necesiten apoyo pueden comunicarse con la Embajada de EE.UU. en La Habana al número +(53) (7) 839-4100 o al correo [email protected]. También está disponible la línea internacional del Departamento de Estado en el +1-888-407-4747.

