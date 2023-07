Embajada de EEUU en Cuba responde a acusaciones de La Habana: "Sí se pueden importar medicamentos a Cuba"

"Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba", dijo la sede diplomática, luego de que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijera el martes que la política estadounidense es responsable de "la escasez de medicamentos y la falta de insumos para la sanidad pública en Cuba".

La nota asegura: "¿Sabías que desde principios de año Estados Unidos aprobó casi 900 millones de dólares en exportaciones médicas a Cuba? Y el año pasado más de 800 millones de dólares, doblando la cifra del 2021. Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención medica en Cuba".

La embajada invitó a quien desee comprobar la información pública al respecto a acceder al sitio web del Departamento de Estado de EEUU en el que se explica cuáles son las excepciones del embargo aplicadas a partir de 2021 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para gestionar el envío de suministros humanitarios a Cuba que incluyen alimentos, medicinas y bienes considerados como ayuda humanitaria.

"Así que no, el embargo no es ningún 'bloqueo' ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos", finaliza la publicación, que cierra usando la etiqueta #MejorSinRepresión, en respuesta a la que promueve la propaganda de La Habana, que pone #MejorSinBloqueo.

La semana pasada Bruno Rodríguez mintió en más de una ocasión después que se hiciera público un amplio informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU mostrando la cifra astronómica de compras de La Habana en EEUU desde que se aprobaron las modificaciones al comercio bilateral, pese a lo cual el régimen de la Isla acusa a Washington de tratar de rendir por hambre a los cubanos.

Según esos informes, que La Habana no ha desmentido, las ventas totales de alimentos desde diciembre de 2001, gracias a excepciones al embargo de Washington, son del orden de los 7.026.914.822 dólares.

Primeramente, el canciller cubano aseguró que EEUU "obliga a transportar cualquier carga en buques estadounidenses, que regresan vacíos, pues EEUU impide que se importen productos de Cuba".

Pese a ello, las cifras de la Oficina del Censo de EEUU muestran que solo entre enero y mayo de 2023 ese país importó 2,1 millones de dólares en productos de Cuba.

Posteriormente, Rodríguez dijo que "a pesar de enfoque mendaz de muchos voceros del Gobierno de EEUU, los medicamentos sufren las mismas prohibiciones impuestas por el bloqueo al resto de las mercancías".

FUENTE: diariodecuba.com