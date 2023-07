Cancelación masiva del ESTA afecta a cubanos con doble nacionalidad residentes en España

De acuerdo con testimonios recogidos por DIARIO DE CUBA, numerosos cubanos residentes fuera de la Isla que contaban con la autorización del ESTA han recibido un correo electrónico informando que este permiso ha sido revocado. En caso de que quieran viajar a EEUU, deben solicitar un visado de no inmigrante en los consulados de Washington en el mundo.

Este cambio se produce en virtud de la denominada Ley de Mejora del Programa de Exención de Visa y Prevención de Viajes Terroristas de 2015, que establece que nacionales de países del Programa de Exención de Visa (VWP) que han visitado un país designado como patrocinador del terrorismo, "así como aquellos que tienen doble nacionalidad (...) serán no elegibles para viajar a los Estados Unidos" bajo ese programa.

"Si ya se ha aprobado un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado en Cuba o tiene doble nacionalidad tanto con un país VWP como de Cuba, se revocará el ESTA", dice el aviso.

"Los viajeros cuyo ESTA haya sido revocado recibirán una notificación que indica que su estado ESTA ha cambiado", agrega. El estado actualizado puede ser revisado por la persona en la aplicación móvil ESTA o en el sitio web ESTA de CBP: https://esta.cbp.dhs.gov.

"Se enfatiza que viajar a los Estados Unidos no está prohibido para aquellos viajeros que se ven afectados por la restricción y no cumplen con los criterios de exención", aclara la nota, que indica que los viajeros con el ESTA revocado pueden solicitar una visa de no inmigrante en cualquier embajada o consulado de los Estados Unidos para viajar a ese país.

La Embajada de Washington en España indicó asimismo que quienes requieran de un viaje a EEUU de forma urgente por negocios, tratamientos médicos o causas humanitarias pueden solicitar una cita de emergencia para la entrevista en la embajada o consulado.

Esos solicitantes deben incluir el mensaje de denegación o revocación de la autorización ESTA en su solicitud de cita de emergencia, junto con el motivo urgente de su viaje, indicó EFE.

FUENTE: diariodecuba.com