Embajada de EEUU en Cuba dice que citados en Guyana no podrán ser atendidos en La Habana y deberán ir a la embajada de Georgetown

“Recuerden que cualquier solicitante cubano de visa que, originalmente, estaba programado para una cita de visa de inmigrante en Georgetown, Guyana; debe asistir a una entrevista en Georgetown, Guyana. Su caso no será procesado en la Embajada de La Habana”, explica la embajada en sus redes sociales.

La buena noticia es que si usted no pudo asistir en la fecha fijada por los funcionarios diplomáticos, tiene la posibilidad de agendar una nueva cita en la fecha de su preferencia. Para ello, la sección consular en Georgetown tiene “disponibilidad de citas en diciembre, enero y febrero”.

“Puede reprogramar su cita perdida a través de su cuenta registrada en https://ais.usvisa-info.com/en-gy/iv. Si no ha registrado su caso, debe hacerlo, para continuar con la programación de citas. Siga las instrucciones en https://ais.usvisa-info.com/en-gy/iv y use la opción ‘falté a mi cita’ (missed my appointment) para reprogramar. https://gy.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/ ”.

Ante esta información, muchos cubanos comentaron en las redes sociales de la embajada sobre la necesidad de resolver casos atrasados. En esa situación están algunos que aspiran en la categoría de visa F1. “Los F1 tenemos casos del 2014 aun sin cita más de 8 años de espera. Por favor, ya es tiempo de reunirnos con nuestra familia, necesitamos citas para los F1 en La Habana”, exigió Odalys Padrón.