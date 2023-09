El Gato de Cuba se casa y rehace su vida tras salir de la cárcel

A pesar de su reciente libertad, El Gato no ha dudado en expresarse. “Esa gente se pensaron que iban a apagar a uno y no me apagaron. No me cambiaron”, comentó en una transmisión al momento de su liberación.

El influencer fue detenido el 12 de abril de 2021 mediante un importante operativo acusado de “desacato de carácter continuado”. Luego de su detención en Villa Marista, fue trasladado a la prisión de Valle Grande y posteriormente al campamento para reclusos Toledo II, cerca de Wajay.

En esta última prisión, se le otorgó la posibilidad de trabajar y recibir visitas familiares. A pesar de estas “libertades”, sufrió agresiones físicas y negligencia médica, y se le dieron alimentos en mal estado.

Antes de su detención, El Gato de Cuba era una figura prominente en redes, contando con 74 mil seguidores en YouTube y 163 mil en Facebook. Sus transmisiones, llenas de consignas como “Abajo la dictadura” y “Patria y Vida”, eran vistas por miles.

Durante su encarcelamiento, organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la represión contra Montiel y su detención por motivos políticos. A pesar de las adversidades, su espíritu parece inquebrantable, y su reciente matrimonio así lo confirma.

Aun cuando la situación política de Cuba sigue siendo tensa y las represalias contra los críticos del régimen continúan, esta unión se erige como un símbolo de resistencia y amor, recordando al mundo la fortaleza del espíritu cubano.

FUENTE: periodicocubano.com