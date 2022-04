El Acuario Nacional de Cuba confirma la muerte de un lobo marino y dice que estaba enfermo

"¡Murió de hambre! ¡O mejor dicho lo mataron de hambre! Asesinos. Si no pueden mantenerlos, busquen ayuda con acuarios internacionales, de seguro los hubieran aceptado. Algo, alguna opción. Hoy se hizo una denuncia y lo más triste es que el resto de las especies están en igualdad de condiciones, los delfines, todos están muriendo de hambre, de enfermedad. ¡Pena!", denunció Evelyn Sans Romero.

Sheyla Chirino reclamó una respuesta más convincente sobre la muerte del lobo marino.

"¡No, no y no! ¡Así tan fácil, no! ¡Hagan aclaratoria sobre la denuncia por maltrato animal que se hizo! ¡Muestren pruebas de que no es real que ese animal estaba en esas condiciones! ¡Está bueno ya, repinga! ¡Los animales merecen respeto! ¡Merecen ser tratados con dignidad! ¡Si no tienen comida, si no tienen condiciones, libérenlos, busquen alguna protectora internacional con los medios para reubicarlos! No los pueden dejar morir así", dijo Chirino.

Luis Guillermo Benítez pidió que "rueden las cabezas de los responsables por la muerte de este león".

En una publicación de la Agencia Cubana de Medio Ambiente en Facebook, replicada por el propio Acuario Nacional, se informó que el ejemplar fallecido "desde el fin de semana estuvo bajo tratamiento por una neumonía y una cardiopatía que se le detectaron".

Según esta publicación, estos padecimientos lo fueron "debilitando hasta causar su muerte".

"Jocker siempre fue un animal rebelde en sus inicios, pero, aun así, con la labor de nuestros veterinarios y entrenadores, que supieron trabajar durante casi 20 años con él, muchas generaciones de visitantes pudieron disfrutar de sus magníficas exhibiciones", añadió la nota.

Aunque omiten la cuestión de la alimentación, imágenes compartidas por el animalista Juan Daguerre en la publicación de la instalación estatal, y en su propio blog, muestran a otros dos ejemplares de la misma especie en visible estado de desnutrición.

E propio activista cuestionó: "¿Fallece? Ese estado físico del animal fue en tres días? No sean cínicos. ¿El fin de semana se le detectó la cardiopatía y la neumonía? ¿En serio? ¿Dónde están los otros animales? ¿Por qué el estado físico en que se encuentran? Jocker no estaba desnutrido, caquéctico, de un día para otro".

El martes último Daguerre fue quien informó sobre la muerte de hambre del león marino.

"Las fotos muestran el estado actual antes del deceso de algunos de los animales que les menciono aquí. Animales con un estado de desnutrición severo, caquécticos, deshidratados, con lesiones en la piel. (...) Estos animales son exhibidos en las instalaciones del Acuario Nacional de Cuba. Invito a cada persona que lea este post a visitar el centro y confirmar con sus propios ojos lo que ven aquí", subrayó.

"Hago esta denuncia pública, exijo a las autoridades y a la máxima directiva de la ANC por su falta de atención y resolución de algo tan elemental como es el alimento básico de los animales que respondan ante esto de forma inmediata", demandó.

Según la publicación, el tan celebrado por el Gobierno Decreto-Ley de Bienestar Animal y otras disposiciones legales, fruto de la exigencia de los colectivos de animalistas, son inservibles cuando "el mismo Estado y sus instituciones son los primeros en incumplirlas".

En las últimas semanas, la persistencia de casos de maltrato y la inoperancia de las autoridades ante ellos ha hecho que activistas de la Isla exijan modificaciones a las normativas vigentes en la materia.

El caso más reciente de abuso contra un animal que provocó crispación se dio a inicios de este mes cuando circularon imágenes en las que más de una decena de personas enlazaron a un gato durante un espectáculo de rodeo en La Habana en una institución estatal.

Los cubanos que protagonizaron ese episodio fueron posteriormente sancionados con multas de 3.000 y 1.500 pesos, aseguró el medio oficial Cubadebate, luego de que la reacción obligara a las autoridades a intervenir.

Fuente: diariodecuba.com