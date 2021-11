Detenciones, amenazas y desapariciones en Cuba contra manifestantes del 15N

"La razón de la detención de Carlos, según los agentes le explicaron a su esposa, fue debido a que 'Carlos había puesto carteles en el hospital'. Cuando ella le dijo que eso era una falsa acusación, ellos le dijeron que 'lo estaban investigando', para lo cual tenían 72 horas, tiempo que casualmente concluye el 16 de noviembre. De esta forma evitan que Carlos participe en la manifestación del 15N", agregó.

"Este hostigamiento es parte de las acciones de acoso policial e intimidación que las fuerzas represivas están ejerciendo sobre quienes han declarado su decisión de participar en la marcha del 15N. Exigimos el cese de estas acciones de acoso realizadas sobre Carlos Díaz y otros ciudadanos cubanos que solo están ejerciendo su derecho, reconocido universalmente, a manifestarse y expresarse libremente, así como su inmediata liberación", señaló David Martínez Espinosa, uno de los expulsados de su centro de trabajo en Cuba por apoyar la marcha del 15N.

Washington Post Protestas en Cuba.png

Jose Carlos Melo González fue liberado este sábado después de que su madre y amigos se presentaron en una estación de Policía de La Habana. "Mi gente, gracias a todos los que se preocuparon. Ya estoy en casa. Pero estoy en casa gracias a mi mamá y mis amigos que fueron a dar el berro a Zapata y C, y no la dejaron sola y a todos los que le dieron visibilidad a mi caso", dijo en Twitter.

La madre de Melo dijo que se quedaría fuera de la estación hasta que Dios quiera. "Estoy bien, estoy fuerte. Yo sé que vamos a ganar. Estoy convencida, todo el camino lo venía diciendo, lo conversé con el chofer que me trajo. El pueblo lo que tiene es mucho miedo. La gente tiene miedo a perder la basura que tiene", dijo antes de que su hijo fuera liberado.

El rapero Omar Mena denunció este sábado desde Santa Clara la amenaza recibida por Seguridad del Estado trassu segunda detención en dos días. "Hoy a mí un oficial de la Seguridad del Estado me dijo que 'los que disienten con Cuba no son mayoría pero en el momento que ustedes sean mayoría ya nos encargaremos de ir matándolos. ¿Cómo? No sé, degollándolos, cayéndoles a tiros, no sé, pero tenemos que emparejar la cosa'. Con esas mismas palabras lo dijeron".

La hermana de Andy García Lorenzo, uno de los cubanos detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio en Santa Clara, dijo que García denunció desde la prisión que la guardia antimotín está movilizado para evitar una revuelta. "Pudo ver algunos de los entrenamientos de ellos. Dice que el uniforme y todo el equipamiento es totalmente nuevo".

"La Contrainteligencia le dijo a los jefes de prisiones que mejoraran el comportamiento de todo el mundo, están hasta el punto de recoger hasta las cucharas porque no quieren que se les arme nada. Solo dejan que los presos tengan cosas plásticas". García dijo que "quieren dividir" a opositores detenidos el 11J, agregó Roxana García Lorenzo.

El escritor Rafael Vilches denunció en un audio a la publicación independiente Árbol Invertido que su casa en Las Tunas está siendo asediada "por la misma persona que me secuestró el otro día. El carro y varias motos están parqueadas en la calle Villamar, esquina Joaquín Agüero, donde yo vivo. Están filmando mi casa, alguien nos avisó, subí a la placa y los vi y en cuando me vieron se escondieron".

"La directora de la radio, donde trabaja mi esposa y que la directora amenazó de que la iba a echar para que nos muriéramos de hambre, la acaba de citar para una reunión urgente. Parece que la querían desaparecer a ella primero para dejarme a mí débil", agregó.

El actor Edel Carrero contó que fue advertido de que no marchara el 15N porque "si no van a tomar medidas" en un interrogatorio en la estación policial de Zanja en La Habana. "No me maltrataron ni nada. Simplemente fue para decir que la marcha es patrocinada por el imperialismo, que es injerencia, que Yunior (García Aguilera) tiene conexiones con la CIA, de que ellos lo que quieren lo mejor para el pueblo. En fin, ese discurso gastado del régimen".

El periodista Abraham Jiménez Enoa denunció que "policías, militares y agentes disfrazados de civiles, como perros de presa, custodian las calles de La Habana. Es sábado en la noche y desde ya varios activistas y periodistas están sitiados para que mañana no puedan salir de sus domicilios. El internet en Cuba ya está empezando a fallar, como era de esperar en las horas previas a las protestas del 15N.

"Literalmente por cada cuadra tres patrullas con cuatro policías", dijo la influencer Dina Star desde La Habana.

Desde Pinar del Río, Leonardo Fernández Otaño denunció: "Mi casa está rodeada de agentes de la Seguridad del Estado y un auto de policías. Lo triste es que pueden ser mis padres o hermanos".