Desgarrador testimonio de doctora acusada por el régimen por la muerte de paciente en hospital de Bayamo

Los médicos juzgados son Rafael José Sánchez Vázquez, Yoandra Quesada Labrada, Ristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henrry Rosales Pompa, según la información que publicó la semana pasada el médico exiliado Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre en sus redes sociales.

Por otro lado, Yoandra Quesada Labrada, una de las doctoras bajo juicio por el fallecimiento de un paciente en 2021 en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, provincia de Granma, ha compartido detalles sobre el incidente, resaltando la escasez de suministros a la que se enfrentan los profesionales en esa institución médica.

En un audio difundido por el periodista Ernesto Morales, la doctora relató las condiciones en las que ingresó el paciente tras sufrir un accidente de tránsito en una moto. "Soy médico, pero también soy madre. Vi a mis hijos reflejados en él", expresó la especialista.

Quesada explicó que se vio obligada a utilizar sus propios recursos, como suturas, debido a la falta de suministros en el hospital. "No hay suministros básicos, no hay sondas. En el hospital, la carencia es total.

No hay recursos, no hay capacidad, no hay organización. El riñón izquierdo del paciente estaba gravemente dañado, al igual que el vaso. Realizamos un drenaje con los medios disponibles, aunque fueran limitados. El sistema de aspiración era insuficiente, y los médicos conocen la importancia de esta herramienta", comentó.

La doctora cuestionó el desempeño de los fiscales en el caso y destacó la falta de especialistas en el hospital. "No contamos con un servicio de cirugía, la mayoría quiere irse. No hay médicos internistas, no hay otorrinolaringólogos, simplemente no hay nadie. Tus colegas se marchan y te ves obligado a trabajar solo, sin los insumos necesarios, expuesto a la posibilidad de ser acusado injustamente por la desesperación de un familiar. Nadie toma en cuenta esto, ¿cómo pueden atribuirnos incompetencia o negligencia? ¿Qué saben ellos? ¿Cómo justifican hacer esto?"