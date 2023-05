Cuba: suben el precio topado del arroz a 150 CUP la libra

El periodista oficialista Jesús Álvarez López, de la emisora local CMHW, reflexionó sobre el tema en un texto publicado en su perfil de Facebook, donde se preguntó si con las continuas subidas de precios se piensa en los jubilados, que ganan una pensión de 1.528 CUP. Luego de comprar la canasta básica de alimentos por la libreta de racionamiento, el dinero que les queda no sería suficiente ni para acceder a cinco libras de arroz para completar el mes.

Los usuarios que comentó el anuncio en redes sociales parecen resignados a la catástrofe, aunque también se quejan del asunto. “Eso nadie lo para, los primeros abusos vienen de quienes estimaron los precios. Ayer con lágrimas en los ojos tuve que comprar arroz a 180 pesos y era comprarlos o no comer no hay de otra. Esto no lo arregla ya ni los alienígenas, porque ni Cristo bajando, estoy segura de que cuando vea el reordenamiento desordenado le da un infarto”, escribió la santaclareña Laritza González.