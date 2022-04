Cuba: Se avecina otra subida de precios, alertan cubanos tras nueva medida ministerial

La medida, publicada en la Gaceta de Cuba y reseñada en varios medios de prensa, fue ampliamente cuestionada por los lectores de portales como Cubadebate y en las redes sociales.

"La oferta y la demanda en Cuba es una burla. Suben los precios a su antojo y con un margen de ganancia abusivo y excesivo. Se ha vuelto una justificación y no solución. En ningún país ese concepto hace que los precios se disparen, ni que se le ponga cualquier precio al producto".

"Ojalá y no suceda lo mismo que con los demás productos que han descentralizado y comience la subida desproporcionada de los precios, realmente los perjudicados somos los que vivimos de un salario y los pensionados".

"Ojalá y no sea un escalón más hacia arriba en los precios, o muchos escalones juntos porque es costumbre q los precios se incrementen de un día a otro en más de un 100 %. Habrá q apretarse el cinturón dos o tres huecos más porque de que subirán los precios estoy más q seguro. Las empresas buscan utilidad a toda costa a partir de elevar sus precios, ninguna busca eficiencia, ajusta sus plantillas y mejora la relación directos/indirectos, todas tratan d sobrevivir incrementando precios.

Hay q terminar, de una vez por todas, de revolucionar la empresa estatal"

"Pues con todo respeto, por un lado entiendo el objetivo de la medida y cuando discutíamos lineamientos y planes de desarrollo para 2030, fui de los que defendió fervientemente este tipo de medidas, pero lamentablemente ya he visto muchos materiales en nuestro NTV donde nuestro Primer Ministro, Gil y otros altos funcionarios han tenido que comenzar a hacer llamados de conciencia a empresarios que como expresan otros foristas, no buscan las utilidades en la eficiencia, en la calidad de las producciones o en la optimización de la fuerza de trabajo, lo hacen subiendo precios. Entonces, si ya son bastantes ejemplos de este tipo de comportamientos en el sector empresarial... ¿será el momento de aplicar esta medida? Pienso que es legítima la preocupación del pueblo que sigue enfrentando los procesos inflacionarios, la economía informal, la venta ilícita de divisas para poder acceder a productos que solo se encuentran hoy en tiendas en MLC, en especial los jubilados y pensionados que son quienes llevan la peor parte. Esperemos no se repita lo sucedido anteriormente y en caso de que alguien se desvíe, no se espere demasiado para corregir el rumbo".

"Ustedes están conscientes de los riesgos que esto entraña, se verán horrores y tendrán que responder al pueblo por esta decisión fuera del contexto real. Nunca el MFP ha sido capaz de controlar la situación de los precios en Cuba, han pasado la pelota a los gobiernos locales y ahora a los dueños de las cadenas."

Fuente: martinoticias.com