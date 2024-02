Cuba pide por primera vez a la ONU urgente envío de alimentos

La solicitud cubana no establece un marco temporal explícito, por lo que el PMA está buscando movilizar recursos adicionales de donantes tradicionales y no tradicionales. Al menos dos países han sido contactados por el PMA para buscar apoyo adicional, pero aún no han tomado una decisión.

La crisis alimentaria en Cuba ha ido empeorando en los últimos años, con escasez de leche en general y una disponibilidad cada vez más limitada de leche estatal a precios altamente subvencionados. Frente a estas dificultades, algunos cubanos recurren al incipiente sector privado para obtener leche líquida y en polvo, aunque a precios inaccesibles para la mayoría de la población.