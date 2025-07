Cuba elimina límite de edad de 60 años para aspirar a la presidencia en primer mandato

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo Santander, precisó que la Constitución no debe ser un freno, sino que debe adaptarse “cuando sea estrictamente necesario”. También aclaró que este cambio no necesita ser sometido a referendo, ya que no afecta atribuciones ni la duración del mandato presidencial.

Durante la sesión, varios diputados como Yaisel Osvaldo Peter Terry, Raúl Alejandro Palmero y Edelso Pérez Fleita expresaron su apoyo a la enmienda, resaltando que responde a la actual realidad demográfica y amplía las opciones para contar con dirigentes experimentados al frente del país.

La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución vigente, manteniendo intactos los demás requisitos para optar por la presidencia: tener al menos 35 años, ser ciudadano cubano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad y gozar plenamente de derechos civiles y políticos.