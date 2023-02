"Creo que no voy a poder volver a entrar a Cuba": Youtuber que visitó Cuba denuncia amenazas

Díaz reconoció que hizo su viaje como un turista más, "sin ninguna inclinación política (...) personalmente, no me interesa tener una inclinación política. Mientras la gente esté feliz y no pase miseria, hambre, y todo esté bien, qué importa lo que diga el libro".

Mostró varios de esos mensajes. Uno de ellos, usando el tono habitual de los bots o ciberclarias que apoyan al régimen cubano y los perfiles administrados por la Seguridad del Estado, y cuyo autor ocultó, dice: "espero que ya estés fuera de mi país, porque te voy a enseñar a respetar si te veo caminando por mi ciudad grabando mentiras, mentiroso".

Asimismo, mostró una publicación en la que se le acusa de hacer su viaje a Cuba por invitación del Gobierno para "lavar la cara de la tiranía". Al respecto, aclaró: "Ese viaje a Cuba fue patrocinado 100% por mí. (...) Si el Gobierno de Cuba me hubiera invitado los videos serían seguramente solo sobre playas, el tabaco, el ron, la salsa y todo lo bonito".

En sus videos sobre Cuba, Juan Díaz mostró la aplastante inflación que sufren los cubanos; la escasez de productos de primera necesidad; el funcionamiento de la libreta de racionamiento; entrevistó a una joven de Santiago de Cuba que se prostituye en La Habana; retrató los apagones; estableció vínculos con youtubers cubanos que participaron en sus videos; visitó localidades como Viñales, Santa Clara, Santiago de Cuba, La Habana, entre otras.

En el foro de su publicación de denuncia, que en menos de seis horas suma casi 200.000 vistas y reúne más de 3.600 comentarios, Nancy Márquez señaló: "Soy mexicana. Hace dos años mi cuñada fue a Cuba y regresó mucho antes de lo esperado, casi que salió huyendo, no entendí por qué. Para todos Cuba es playas hermosas y música. Busqué tus videos para despejar esa incógnita, para saber qué la hizo salir de ahí, y ahora entiendo que fue la pobreza y la carencia, porque aunque traten de ocultar las cosas en la zona turística, se nota a leguas lo que pasa ahí".

Lismaily Pacheco agregó: "Soy cubana. Te agradezco enormemente el trabajo que has hecho. Esa es nuestra realidad. Has creado conciencia con tu información. Es muy triste que nuestra tierra esté así. Cuba duele".

Y Orisel Méndez sumó: "Soy cubana y vivo en Estados Unidos. A pesar de que lógicamente hay muchas cosas que pasan en Cuba que quizás no te dio el tiempo de tocar o simplemente no hubo quien te lo contara claramente, eres de los pocos youtubers que no han romantizado el tema Cuba y has sido bien claro".

Planeta Juan fue creado en 2017 y suma más de 181.000.000 de visitas y 1,45 millones de suscriptores. Su creador, de 38 años, es conocido por compartir sus experiencias como un latinoamericano que vive en Canadá.

El video más popular de Planeta Juan, titulado "Cómo es cruzar la frontera EEUU-México a pie", tuvo más de 2,5 millones de reproducciones.

