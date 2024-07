Condenas de hasta ocho años de cárcel para los cubanos procesados por manifestarse en Caimanera

La sentencia, fechada el 9 de julio de 2024, fue entregada el martes 16 a Victoria Martínez Valdivia, madre de Alarcón Martínez y Correa Martínez. "Estoy desesperada, no sé qué hacer. Me quitaron a Felipe de las manos y se lo llevaron esposado en una patrulla", dijo la madre.

"Me siento mal, anoche no dormí. Estoy preocupada porque Felipe me dijo que si caía preso se iba a matar. Él tiene problemas y no tuvieron eso en cuenta. Voy a tratar de reponerme para ir adelante con mis hijos y demostrarle al mundo entero y a los dirigentes de este país que aquí sí hay presos políticos", agregó.