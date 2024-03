Comienzan los nuevos cambios en el proceso para reservar una cita a través de la aplicación CBP One

Las autoridades también hacen hincapié en que los registros y cuentas identificados como fraudulentos serán eliminados del sistema, y desaconsejan el uso de terceras personas para obtener una cita, ya que "no hay ninguna ventaja proporcionada por estos individuos".

En palabras de las autoridades: "No se confíe en confirmaciones fraudulentas. Los funcionarios confirman las citas a través de sistemas internos".

En cuanto a la situación actual, miles de cubanos aguardan en México por sus citas. Marcos Aurelio Barrera, quien lleva casi seis meses en el país, expresó su frustración: "No tengo palabras para describir cómo se siente cuando son las 11 de la mañana y no has recibido nada. Sabes que es solo otro día en México y te das cuenta de que no estás avanzando hacia tu futuro".

Las citas a través de CBP One forman parte de los programas adoptados por la administración de Joe Biden el año pasado para abordar la crisis en la frontera sur. Según Luis Miranda, subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, más de 400,000 personas se han beneficiado de estas citas.