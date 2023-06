Castro reaparece en su cumpleaños para augurar una victoria de Rusia y justificar la invasión a Ucrania

"Las palabras de Raúl Castro, apoyando la agresión rusa a Ucrania y mostrando confianza en la victoria del Kremlin muestran la compenetración de objetivos entre Moscú y La Habana . A diferencia de otras naciones de América Latina que hablan de búsqueda de paz, de solución negociada, etc.... la máxima figura política del régimen de Cuba cierra filas con Putin y se une a la retórica rusa de exterminio de una nación", analizó el periodista e historiador Álvaro Alba.

El viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sentenció que "la invasión de Ucrania por el presidente Putin ha sido un fracaso estratégico prácticamente de todas las maneras en todos los aspectos".

En un discurso en el que comparó a Putin y a Joseph Stalin, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó: Ucrania nunca será Rusia. Ucrania sigue en pie. Soberana. Independiente. Firmemente en control de su propio destino. En esto, el principal objetivo de Putin, ha fracasado de la forma más espectacular".

Blinken desarticuló la falsa narrativa de la guerra, que ha sido promovida por el Kremlin y sus aliados, como el régimen de La Habana, con estas palabras: "El presidente Putin afirma constantemente que Estados Unidos, Europa y cualquier país que apoye a Ucrania están empeñados en derrotar o destruir a Rusia, en derrocar a su gobierno y frenar a su pueblo. Eso es falso. No buscamos el derrocamiento del gobierno ruso, y nunca lo hemos hecho. El futuro de Rusia deben decidirlo los rusos. No tenemos nada en contra del pueblo ruso, que no tuvo nada que decir en el inicio de esta trágica guerra. Lamentamos que Putin esté enviando a decenas de miles de rusos a la muerte en una guerra a la que podría poner fin ahora, si quisiera; así como causando un efecto ruinoso en la economía y las perspectivas de Rusia".

En mayo, Raúl Castro recibió en capital cubana al Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, y el pasado 20 de abril, al jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, quien declaró que la cooperación militar con Cuba se estaba "desarrollando con éxito, según los acuerdos entre ambas partes".

FUENTE: martinoticias.com