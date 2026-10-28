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ONU condena embargo de EEUU a Cuba, aunque algunos países se abstienen

NACIONES UNIDAS (AP) — La Asamblea General de la ONU votó el miércoles por abrumadora mayoría a favor de condenar el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba por 34.º año, aun cuando la campaña de Washington para influir en el resultado llevó a que varios países votaran en contra de la resolución o se ausentaran de la votación por primera vez.

La votación fue de 130-17, con 25 abstenciones. La votación del año pasado fue de 165-7, con 12 abstenciones. Países occidentales como Alemania, Italia y Letonia figuran entre los que se abstuvieron por primera vez en 34 años.

Aunque este tipo de resoluciones no son jurídicamente vinculantes, reflejan la opinión mundial. La votación ante el organismo mundial se produce mientras Cuba afronta crisis financieras cada vez más profundas y Estados Unidos incrementa su ya severa campaña económica. Además, Trump volvió a avivar la semana pasada el fantasma de una intervención militar al afirmar que buques de guerra estadounidenses podrían hacer escala en Cuba en su camino de regreso de la guerra con Irán.

Las tensiones entre Washington y La Habana se han trasladado a foros públicos en las Naciones Unidas.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se enzarzaron el martes en un intercambio de gritos en el pleno de la Asamblea General mientras debatían la resolución sobre el embargo.

Poco después de que Waltz iniciara sus críticas al gobierno socialista, Rodríguez bajó hasta el podio donde el enviado estadounidense se dirigía al salón y lo llamó mentiroso, mientras intentaba plantear una cuestión de orden ante el funcionario que presidía la sesión.

“Este individuo tiene que alejarse de este podio. No va a intimidarme en los Estados Unidos de América”, afirmó Waltz mientras personal y seguridad de la ONU intentaban intervenir. “¿Entiende con quién está tratando? Esto es Estados Unidos. Retroceda”.

En una publicación en X, Rodríguez le recordó a Waltz dónde estaba haciendo sus comentarios, al señalar que estaba en la ONU, no en una reunión de seguridad nacional en la Casa Blanca.

Una semana antes, se produjo una interacción similar entre Waltz y su homólogo cubano, Ernesto Soberón Guzmán, fuera de un panel organizado por Estados Unidos con disidentes cubanos y exprisioneros que buscaba destacar denuncias sobre el comportamiento opresivo del gobierno de la isla.

Fue una clara ruptura con el decoro diplomático tradicional que caracteriza al organismo mundial y la nueva fase de confrontación entre Estados Unidos y Cuba.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba se impuso por primera vez en 1960, después de que Fidel Castro encabezara una revolución que derrocó al dictador Fulgencio Batista y nacionalizó propiedades pertenecientes a ciudadanos y corporaciones estadounidenses.

Como resultado, el país caribeño ha pasado décadas afrontando el grave impacto de prolongados problemas económicos y financieros, y ahora está siendo llevado al límite después de que Trump anunciara a finales de enero que impondría aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. La advertencia, en la práctica, ha cortado el suministro de combustible a la isla, lo que ha provocado apagones generalizados que afectan actividades básicas como cocinar, el abastecimiento de agua y los servicios de internet y telefonía.

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La corresponsal Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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