Bajo presión, la Fiscalía de Cuba encarcela al hombre que agredió con una botella a la cantante de La Original de Manzanillo

Naranjo mostró su frustración en una publicación en su muro de Facebook que fue muy comentada y compartida por los cubanos.

En ella, recordó que su hermana "fue agredida brutalmente en Morón, en pleno concierto, el día 26 de este mes, por un hombre del público que lanzó una botella de ron hacia ella, provocándole lesiones en su rostro (heridas de punto externas en labio superior y fosa nasal; puntos por dentro del labio, fractura del tabique, rotura completa y traumas en algunos dientes, además de golpe fuerte y cortada cerca del ojo derecho; ya hace dos días de esto y aún no respira por la nariz)"

"Les comparto estos detalles porque justo ahora llamé a Morón para ver cómo estaba el proceso judicial y me informa el mayor de la Policía de Morón (no identificado) que al hombre que provocó esto lo soltaron con una medida cautelar", añadió.

Según Karelia Naranjo, el oficial le dijo que la Policía basó su decisión en que los daños provocados por el agresor "fueron leves"; "el hombre no puede estar en calabozo porque tiene hecha una colectomía y así no lo pueden retener" y, además, "tiene papeles de psiquiátrico y es un deambulante".

"Me siento superimpotente, indignada, molesta, no puedo ni describir. ¡Para mí esto ha sido una falta de respeto total! ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tenía que pasar para que las lesiones fueran graves? ¿Qué tenía que suceder para que ese desgraciado permaneciera en la cárcel? A mí no me importa todo lo que ese 'mayor' me planteó. Yo lo único que vivo hoy es que por culpa de ese hombre estamos todos en la orquesta sufriendo este daño, y más mis padres", escribió Naranjo.

"¿Esto significa que cualquier loco puede hacer lo que quiera, desfigurar a alguien y no pasa nada, acabar en la calle y solo una medida cautelar?", añadió

El viernes, Naranjo compartió la declaración de la Fiscalía General de la República en su muro, sin más comentarios.

La delincuencia y la violencia siguen pasando factura a la cacareada tranquilidad ciudadana en Cuba, en medio del disgusto de los ciudadanos por la actuación policial.

Una encuesta anónima y confidencial del proyecto Cubadata sobre seguridad ciudadana, aplicada entre el 15 y el 30 de junio de 2022 a 1.965 personas de toda la Isla, mostró que los delitos violentos no constituyen solo casos aislados y que la ciudadanía no se siente segura. Los resultados del sondeo arrojaron una prevalencia de distintos tipos de violencia y delincuencia en los 12 meses anteriores a las entrevistas.

También mostraron que la confianza en las autoridades del Gobierno en cuanto a proporcionar seguridad es baja (2,83 en una escala de 0-11), lo que puede estar relacionado con una percepción de abusos de poder y la falta de efectividad en la prevención y control de delitos.

La percepción de seguridad proporcionada por la Policía es aún más baja que la del Gobierno en general (2,57), lo que refleja una falta de confianza en la capacidad de este cuerpo para proteger a los ciudadanos y mantener el orden.

