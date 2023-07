Asesino de joven madre en Güines se entrega a la policía tras varios días prófugo

La relación entre Domínguez Velázquez y Rosmery duró tres años, durante los cuales la joven madre fue sometida a un constante control por parte de su expareja. Yaseli Peña lamenta que no pudo disfrutar plenamente de su hija, ya que él no permitía que se reunieran. Rosmery no pudo contar con el apoyo de su madre durante el embarazo, el parto y los primeros momentos con su hijo, porque José Luis limitaba sus encuentros.

Yaseli Peña expresó sentir miedo de que el agresor se presentara en su casa e intentara matarla para arrebatarle a su nieto y agregó que Domínguez Velázquez tiene vínculos con la Seguridad del Estado y con varios policías.

FUENTE: ADN Cuba