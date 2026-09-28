ALARMA POR PEDRITO CALVO: quedó inconsciente y perdió temporalmente el habla y la movilidad en Panamá

El reconocido cantante cubano Pedrito Calvo recibió el alta médica en Panamá después de sufrir una emergencia de salud durante una escala aérea que llegó a dejarlo inconsciente y provocó temporalmente dificultades para hablar y moverse.

El episodio ocurrió el viernes 25 de septiembre, cuando el histórico intérprete de Los Van Van viajaba desde La Habana hacia Cali, Colombia, con escala en Panamá.

La familia decidió explicar públicamente lo ocurrido después de que comenzaran a circular informaciones sobre la gravedad del estado del artista.

La principal noticia tranquilizadora es que Calvo ya salió del hospital y permanece acompañado por familiares mientras continúa su recuperación .

Su hijo, Pedrito Calvo Junior , explicó que la familia recibió una llamada desde el aeropuerto panameño informándoles que el cantante había sufrido un problema de salud.

El músico había perdido el conocimiento y sería trasladado a un hospital de Ciudad de Panamá.

Ante la imposibilidad de acompañarlo inmediatamente, Calvo Junior contactó a una amiga identificada como Jane Jeannette, quien acudió al centro médico para localizarlo y permanecer cerca de él.

Posteriormente se incorporaron representantes consulares cubanos para ayudar con las gestiones y recibir información médica sobre su estado.

Perdió temporalmente el habla y la movilidad

El relato familiar reveló posteriormente la gravedad inicial del episodio.

Según su hijo, Pedrito Calvo perdió temporalmente la capacidad de hablar y de moverse, lo que llevó a los médicos a realizar diferentes estudios.

“Papi transitoriamente perdió el habla y su movilidad”, explicó Calvo Junior.

La familia aseguró que los resultados fueron satisfactorios, con excepción de un problema relacionado con la hemoglobina.

La familia relaciona el episodio con un virus intestinal

De acuerdo con la versión ofrecida por su hijo, Pedrito Calvo había atravesado previamente un virus intestinal.

La familia vinculó la emergencia con ese cuadro y explicó que los médicos realizaron estudios, incluida una resonancia, para descartar una posible afectación cerebrovascular.

Según Calvo Junior, esos exámenes no mostraron daños de ese tipo.

La familia transmitió así un mensaje tranquilizador sobre el estado del artista y posteriormente confirmó que recibió el alta hospitalaria.

El Instituto Cubano de la Música habla de un accidente cerebrovascular

Horas después apareció una versión diferente.

El Instituto Cubano de la Música (ICM) publicó un comunicado en el que afirmó explícitamente que Pedrito Calvo “sufrió un accidente cerebrovascular” durante la escala en Panamá.

Según la institución, el artista recibió atención médica en una clínica de Ciudad de Panamá y posteriormente fue dado de alta.

El ICM señaló además que el Ministerio de Cultura y el propio instituto mantuvieron comunicación con la familia y coordinaron la asistencia con funcionarios de la Embajada de Cuba en Panamá.

Dos versiones diferentes sobre el diagnóstico

Existe, por tanto, una discrepancia que no debe pasarse por alto.

La familia sostiene que los estudios descartaron afectaciones cerebrovasculares y relaciona el episodio con un virus intestinal.

El Instituto Cubano de la Música afirma que Pedrito Calvo sufrió un accidente cerebrovascular.

No existe hasta ahora un parte médico público del hospital panameño que permita resolver de manera independiente esa diferencia.

Por ello, periodísticamente resulta más preciso atribuir cada diagnóstico a su fuente en lugar de presentar uno de los dos como definitivamente establecido.

Lo confirmado: recibió el alta y está recuperándose

En un punto sí coinciden las dos versiones:

Pedrito Calvo fue dado de alta y se encuentra en recuperación.

Su hijo informó que dos hermanos del cantante se encuentran con él en Panamá y se encargarán de acompañarlo durante los próximos días hasta determinar cuándo estará en condiciones de continuar viajando.

La familia agradeció además el apoyo recibido de amigos, del Consulado cubano, del Instituto Cubano de la Música y de la agencia Musicuba.

“El negro no tiene na”

Calvo Junior también agradeció las numerosas llamadas y mensajes recibidos después de conocerse la situación.

“Sabemos que nuestro padre es muy querido y admirado”, expresó al referirse a las muestras de preocupación de seguidores y músicos.

El comunicado familiar terminó con una frase mucho más optimista y característica:

“EL NEGRO NO TIENE NA!!”

El mensaje buscó tranquilizar a los seguidores después de horas de incertidumbre sobre la salud del llamado Sandunguero Mayor.

Los Van Van habían alertado sobre su delicado estado

La preocupación había aumentado después de que Los Van Van dedicaran públicamente unas palabras a Pedrito Calvo durante una presentación.

Desde el escenario se informó que el veterano cantante atravesaba un momento delicado de salud.

La agrupación pidió un aplauso para el artista y posteriormente le envió públicamente mensajes de fuerza y cariño.

En ese momento todavía no se conocían los detalles de la emergencia ocurrida en Panamá.

Una de las voces históricas de Los Van Van

Pedrito Calvo es una de las figuras más reconocibles de la música popular cubana y una de las voces históricas asociadas a Los Van Van.

Su particular presencia escénica y sus interpretaciones durante su etapa con la agrupación contribuyeron a convertirlo en una figura ampliamente reconocida dentro y fuera de Cuba.

Posteriormente continuó su trayectoria con Pedrito Calvo y La Justicia, manteniendo una extensa carrera internacional.

La alarma generada por su hospitalización provocó numerosas muestras de preocupación entre músicos y seguidores.

Pedrito Calvo permanece acompañado en Panamá

Por ahora, la prioridad de la familia es su recuperación.

El cantante permanecerá acompañado en Panamá hasta que su evolución permita determinar cuándo podrá volver a viajar.

Aunque sigue sin estar completamente aclarado qué diagnóstico médico explica el episodio, las informaciones disponibles coinciden en el dato fundamental:

Pedrito Calvo salió del hospital, se encuentra en recuperación y está acompañado por familiares después de una emergencia que inicialmente llegó a dejarlo inconsciente y con pérdida temporal del habla y la movilidad.