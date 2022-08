Activista cubana Thais Mailén Franco tuvo que abandonar Cuba por las amenazas de la dictadura

Cinco meses tras su encarcelamiento, fue liberada bajo medida cautelar, pero la represión, el acoso y las amenazas de los agentes de la dictadura contra ella y su familia nunca cesaron desde entonces.

“Me han dicho que escoja cárcel o exilio. Para mí es doloroso. Yo he salido del país y nunca me he quedado. Pero sabemos que a la Seguridad del Estado le gusta echar años como si fueran rayas que están anotando en una libreta. Nunca me quedé fuera del país y ahora me veo obligada a salir. Me lo dijeron así: ‘Si te quedas en Cuba vas a ir presa. Si te quedas te tienes que callar y, si no, te tienes que ir con tus tres hijos”, denunció Franco en unas declaraciones a CubaNet el pasado mes abril.

Fuente: Redacción de Americateve.com