Cuba sigue lidiando con apagones mientras se reportan algunas protestas vecinales

Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por residentes que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Cuba enfrenta una difícil situación energética agudizada en los últimos meses por un cerco petrolero de Estados Unidos y el agotamiento de las reservas provistas con la llegada de un barco ruso el 31 de marzo.

De acuerdo con un balance divulgado el viernes por la Unión Eléctrica, los apagones alcanzaron el 61% del sistema en la hora pico del jueves, que se fijó a las 21:20 horas. La empresa indicó que esperaba que el viernes los apagones alcancen el 50% del sistema.

Interrupciones de más de 25 horas y su respectivo impacto en todos los servicios como el bombeo de agua o la cocción de alimentos afectan duramente a las familias, sumado al impacto por la falta de combustible para el transporte.

El incremento de las temperaturas veraniegas ocasionan, además, una mayor demanda de energía y suelen hacer menos tolerables los apagones.

El jueves por la noche se produjeron algunas protestas vecinales en barriadas de La Habana.

Personas tocaron calderos desde adentro de sus hogares en Habana del Este, Centro Habana, 10 de Octubre y Plaza de la Revolución, constató The Associated Press. No se reportaron hechos de violencia, aunque en 10 de octubre se incendió una basura.

La medida del cerco energético impuesto por Estados Unidos se suma a décadas de sanciones que se incrementaron en el último lustro desde la primera presidencia de Donald Trump. Pese a la dura narrativa del estadounidense, las autoridades de ambos países reconocieron que mantenían conversaciones.

La víspera llegó a Cuba el director de la CIA, John Ratcliffe, quien se reunió con contrapartes cubanos.

Cuba recibió apenas un carguero de petróleo desde Rusia en los últimos cuatro meses –a finales de marzo-- luego de que el presidente Trump impusiera un cerco energético a la isla, amenazando a los países que se atrevieran a entregar crudo, presionando un cambio político en la nación caribeña. El navío trajo 730.000 barriles de crudo, suficiente para cubrir apenas dos semanas de demanda, según las autoridades.

Cuba produce apenas el 40% de su combustible para echar a andar su economía y necesita ocho barcos mensuales como el ruso para cubrir su demanda. Moscú dijo que otro buque petrolero fue enviado, pero se desconoce exactamente a dónde está.

El viernes, la Cancillería de Rusia informó que su titular, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en el marco de la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, y que ambos países reafirmaron su postura sobre la inadmisibilidad de sanciones unilaterales como las dispuestas por Estados Unidos contra la isla.

“La parte rusa expresó su disposición a ayudar a La Habana a exigir el levantamiento inmediato del bloqueo comercial, económico y financiero estadounidense contra la isla, así como la eliminación de Cuba de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo”, indicó la Cancillería rusa en un comunicado.

Rusia reafirmó su disposición a brindar a La Habana “apoyo político, diplomático y financiero necesario”.

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El periodista Vladimir Isachenkov contribuyó con este reporte.

FUENTE: AP