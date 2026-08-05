Cuba flexibiliza tenencia e importación de vehículos, sobre todo eléctricos, tras cerco energético

Un hombre maniobra su triciclo eléctrico junto a su perro pequeño en La Habana, Cuba, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa) AP

Las disposiciones son el resultado de la adecuación a un importante paquete de 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Partido Comunista de Cuba en junio para liberalizar la economía de la isla , durante décadas fuertemente centralizada y estatista .

Varias normas jurídicas que regulan las medidas anunciadas se publicaron en la Gaceta Oficial.

Los cambios se producen cuando Cuba enfrenta un cerco energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump desde enero pasado presionando por un cambio político y económico a la isla. La medida empeoró la crisis económica que ya venía cursando Cuba desde comienzos de esta década, en parte por efecto de las sanciones aplicadas por el país norteamericano.

La semiparalización de todos los sectores estuvo acompañada de un desabastecimiento casi total de gasolina y petróleo para el transporte público y particular. Por ello muchos cubanos se volcaron a la compra de motos y triciclos eléctricos que se adueñaron rápidamente de las calles de La Habana.

“La actualización de la política para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor, remolques y semirremolques, así como su importación y comercialización, incorpora nuevas flexibilizaciones dirigidas a facilitar estos procesos en el país”, dijo el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en declaraciones a medios de prensa y publicadas por el periódico oficial Granma.

Entre las novedades se encuentra la cancelación de los límites a la compra de vehículos –eran seis en cinco años—y la autorización de la actividad de nuevas comercializadoras.

Igualmente se permite a las empresas privadas ensamblar y vender vehículos eléctricos, incluyendo triciclos y motocicletas, que se han vuelto particularmente populares.

A junio se habían importado unos 19.443 ciclomotores y motocicletas eléctricas, según informó el funcionario.

La importación de automóviles eléctricos adquiridos “junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables de energía” tendrá una exención de pago de impuestos “como incentivo a la transformación de la matriz energética nacional”, explicó el funcionario.

También se reducirán las tasas para la compra en el extranjero de autobuses eléctricos, al tiempo que se favorecerá que se haga en partes para poder ensamblarlos en el país.

FUENTE: AP