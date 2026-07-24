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Cuatro palestinos y un israelí fallecen tras tiroteo en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Cuatro palestinos y un israelí perdieron la vida en un tiroteo en el norte de Cisjordania, dijeron funcionarios de salud el viernes. Varias personas más resultaron heridas.

Las circunstancias de la balacera, ocurrida cerca de la ciudad de Nablus, no estaban claras. La violencia en el territorio ocupado por Israel se ha intensificado en los últimos días.

El Ministerio de Salud palestino en Ramallah indicó que los cuatro palestinos murieron a manos de las fuerzas israelíes. El servicio de emergencias Magen David Adom de Israel no dijo quién había matado al hombre israelí. Funcionarios de salud palestinos señalaron que estaban atendiendo a cuatro palestinos heridos, tres de ellos en estado crítico. La agencia israelí, por su parte, reportó que dos israelíes heridos estaban siendo evacuados por aire fuera de Cisjordania.

El ejército israelí afirmó en un comunicado que los soldados respondieron a un reporte de un ataque contra civiles israelíes que hacían senderismo cerca del asentamiento de Havat Gilad, al oeste de Nablus. Se estableció un “cordón temporal” alrededor de Nablus y de la cercana aldea palestina de Tell, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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