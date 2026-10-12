Cuatro muertos y 30 heridos al descarrilarse tren de pasajeros en Pakistán

Compartir en:









El tren viajaba desde la ciudad portuaria sureña de Karachi hacia la urbe noroccidental de Peshawar cuando descarriló en la ciudad de Sher Shah, en la provincia de Punjab, indicó el portavoz ferroviario Kalim Akhtar.

Los rescatistas recuperaron los cuatro cuerpos y evacuaron a los heridos de los 14 vagones del tren, precisó. Los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento. También se enviaron al lugar equipos de emergencia y paramédicos, agregó.

El presidente Asif Alí Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif manifestaron su pesar en comunicados separados, e instaron a las autoridades a brindar la mejor atención médica posible a los heridos.

Los accidentes de trenes son relativamente comunes en Pakistán, donde el sistema ferroviario ha sufrido falta de inversión, vías obsoletas y sistemas de señalización envejecidos durante décadas. En 2023, diez vagones de un tren de pasajeros se descarrilaron en el sur del país, lo que dejó 30 muertos y más de 90 heridos.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP