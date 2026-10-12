americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuatro muertos y 30 heridos al descarrilarse tren de pasajeros en Pakistán

MULTAN, Pakistán (AP) — Un tren de pasajeros se descarriló en el centro de Pakistán el martes en la madrugada, lo que causó la muerte de cuatro personas y dejó a otras 30 heridas, informaron la policía y un portavoz de Pakistan Railways.

El tren viajaba desde la ciudad portuaria sureña de Karachi hacia la urbe noroccidental de Peshawar cuando descarriló en la ciudad de Sher Shah, en la provincia de Punjab, indicó el portavoz ferroviario Kalim Akhtar.

Los rescatistas recuperaron los cuatro cuerpos y evacuaron a los heridos de los 14 vagones del tren, precisó. Los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento. También se enviaron al lugar equipos de emergencia y paramédicos, agregó.

El presidente Asif Alí Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif manifestaron su pesar en comunicados separados, e instaron a las autoridades a brindar la mejor atención médica posible a los heridos.

Los accidentes de trenes son relativamente comunes en Pakistán, donde el sistema ferroviario ha sufrido falta de inversión, vías obsoletas y sistemas de señalización envejecidos durante décadas. En 2023, diez vagones de un tren de pasajeros se descarrilaron en el sur del país, lo que dejó 30 muertos y más de 90 heridos.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter