Cuatro hombres sentenciados a muerte por ataque a iglesia en Nigeria

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Entre las víctimas del asalto hubo niños, atacados justo cuando terminaba la misa en la Iglesia Católica de San Francisco, en la localidad de Owo, en el estado de Ondo, el 5 de junio de 2022. Decenas de personas también resultaron heridas, lo que desbordó al personal hospitalario.

Los cuatro hombres fueron declarados culpables de cargos de terrorismo. Un quinto acusado fue absuelto por falta de pruebas.

Los acusados, según la fiscalía, eran miembros del grupo al-Shabab y operaban desde una célula en el estado de Kogi, en el centro-norte de Nigeria, a unos 200 kilómetros de la capital del país.

Nigeria condenó en abril a más de 300 sospechosos de terrorismo en un juicio masivo que se extendió durante cuatro días.

Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde una insurgencia se ha mantenido latente durante más de una década y donde grupos armados llevan a cabo secuestros para exigir rescates.

Entre los grupos islámicos más destacados figuran Boko Haram y su facción escindida, que está afiliada al grupo Estado Islámico y es conocida como Provincia de África Occidental del Estado Islámico. También está el grupo Lakurawa, vinculado al Estado Islámico, que opera en comunidades del noroeste del país, en la zona fronteriza con la República de Níger.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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