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Cuatro estadounidenses y un canadiense entre los muertos en choque de trenes en España

MADRID (AP) — Cuatro estadounidenses y un canadiense figuraban entre las 69 personas que murieron en la colisión de trenes de alta velocidad ocurrida la semana pasada en España, informaron las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades indicaron a última hora del domingo que 66 de los fallecidos han sido identificados.

La mayoría de los muertos en el choque del miércoles pasado, cuando un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que se había detenido en las vías, eran ciudadanos españoles.

Otros extranjeros entre las víctimas mortales que han sido identificadas incluyen a una persona de Francia, Japón, Argentina, México, Portugal, Túnez y la República Checa.

Las autoridades señalaron que tres personas seguían desaparecidas —dos australianos y un japonés.

El choque en la provincia de Toledo ocurrió apenas nueve meses después de otra colisión más al sur en la misma línea Madrid-Sevilla, que dejó 46 muertos. Las colisiones han sacudido la confianza en la red ferroviaria española, durante mucho tiempo elogiada por su velocidad y seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a realizar una investigación y a introducir mejoras para restablecer la confianza en el sistema, que transportó a unos 45 millones de viajeros el año pasado, incluidos millones de turistas.

El accidente ocurrió un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Sánchez busca prolongar su mandato de ocho años. Ahora enfrenta preguntas sobre la seguridad de los ferrocarriles y sobre las inversiones realizadas por sus gobiernos en la infraestructura española.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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