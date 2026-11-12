Crystal Palace despide a su técnico Pierre Sage tras hundirse en el fondo de la Premier

El entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, llega para el partido de la fase inicial de la Europa League entre el Crystal Palace F.C. y el TSG 1899 Hoffenheim en Londres, el jueves 5 de noviembre de 2026. (Foto AP/Alastair Grant) AP

Sage, contratado en el verano como reemplazo de Oliver Glasner, fue cesado apenas una hora después de que el Manchester United despidiera a Michael Carrick. Se trata de los primeros entrenadores de la Premier en ser destituidos esta temporada.

El Palace apenas logró dos victorias en 10 partidos en la máxima categoría de Inglaterra. La derrota 2-1 ante Liverpool el domingo —su cuarta caída consecutiva en la liga— dejó al equipo de Londres en el último lugar con siete puntos.

Los resultados también han sido adversos en la Liga Europa: un triunfo en cuatro partidos.

Thomas Frank, otrora técnico de Brentford y Tottenham, sonaba entre los favoritos para asumir en Selhurst Park.

“Se proporcionará una actualización sobre el proceso de nombramiento de un nuevo entrenador a su debido tiempo”, señaló el Palace.

Sage llegó procedente de Lens en junio y afrontó la desalentadora tarea de suceder a Oliver Glasner, quien se consolidó como una figura histórica del club tras conducir al Palace a tres trofeos en dos años: la Copa FA, el Community Shield y la Conference League.

Antes de eso, el Palace nunca había ganado un trofeo importante.

Sage fue contratado en parte porque utilizaba la misma formación 3-4-3 que Glasner, pero el club no respaldó al francés con una plantilla lo suficientemente amplia como para afrontar un calendario exigente que, en su mayor parte, obliga a jugar cada tres o cuatro días debido a los compromisos en la Liga Europa.

La salida de defensores clave como el francés Maxence Lacroix a Chelsea y el colombiano Daniel Muñoz, quien siguió a Glasner a Nottingham Forest, debilitó la zaga, además de confirmar la tónica de que el club no es capaz de retener a sus mejores jugadores.

Otras figuras del Palace que se marcharon en los últimos años incluyen a Michael Olise, Eberechi Eze y Marc Guehi.

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FUENTE: AP