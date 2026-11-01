Cruz Azul vence 2-1 a León y asegura su boleto a la Liguilla en la Liga MX

Por quinta jornada consecutiva, Montaño se hizo presente en el marcador al convertir un penal a los 56 minutos, sancionado tras la intervención del VAR.

Más tarde, Paradela consolidó al 72’ la victoria celeste, con un potente disparo desde las afueras del área que se desvió en el defensor Jhohan Romaña antes de terminar en el fondo de las redes.

José Alvarado descontó para los esmeraldas durante el octavo minuto del descuento con otro penal señalado luego de la intervención del VAR.

Con este resultado, La Máquina llegó a seis partidos sin derrota de forma consecutiva —los cuatro más recientes con victoria— para escalar al tercer puesto con 29 puntos, igualando en unidades al líder América y el segundo lugar, Chivas.

Por su parte, León sumó su segundo cotejo sin ganar, quedándose en el séptimo peldaño con 22 puntos.

El conjunto capitalino logró abrir el marcador hasta la segunda mitad, cuando el videoarbitraje advirtió al silbante Jesús Rafael López Valle sobre una barrida a destiempo de Rodrigo Echeverría sobre Carlos Rodríguez, lo que derivó en la rectificación del colegiado para decretar la pena máxima.

Gracias a su racha de cinco juegos al hilo anotando, Montaño igualó a referentes como Carlos Hermosillo y Francisco Palencia como el tercer atacante mexicano en conseguir dicha marca en torneos cortos para el conjunto celeste.

El cobro de penal por parte de Montaño fue efectivo y sutil, enviando un remate raso a la derecha del guardameta Óscar García, réplica exacta de sus previas ejecuciones desde el manchón en el presente torneo en las dos jornadas anteriores.

Con la ventaja a favor, el trámite del partido se acomodó a favor de Cruz Azul, concluyendo con la tercera anotación del certamen para Paradela tras el desvío del colombiano Romaña.

A unos segundos del final, López Valle volvió a revisar una acción en repetición de video para señalar un jalón de Amaury García sobre el propio Alvarado, quien convirtió su sexto tanto del curso.

Santos se afianza en puestos de Liguilla

Un desafortunado autogol de Matías Espíndola le otorgó a Santos el triunfo por 1-0 sobre Necaxa, permitiendo a los de la Comarca Lagunera afianzarse en la zona de clasificación al cierre de la jornada.

La anotación en propia puerta cayó al minuto 72, significando la séptima victoria de los Guerreros en sus últimos ocho compromisos. Con ello, el equipo escaló a la octava casilla con 22 unidades, completando una notable recuperación tras haber iniciado el torneo con cinco derrotas consecutivas y siete partidos sin triunfar.

En contraste, Necaxa prolongó su racha negativa a 13 jornadas sin ganar (nueve descalabros y cuatro empates), manteniéndose estancado en el penúltimo sitio de la tabla general.

Clasificación

Con el final de la decimoquinta jornada, América, Chivas y Cruz Azul tienen 29 puntos; Atlas 27; Toluca 24; Tijuana, León y Santos 22; Monterrey 21; Pumas y Querétaro 20; Pachuca y San Luis 19; Puebla 16; Tigres 15; Atlante 14; Necaxa 10 y Ciudad Juárez 8.

América, Chivas y Cruz Azul son los únicos clasificados a la liguilla hasta el momento; mientras que Tigres, Atlante, Necaxa y Ciudad Juárez ya están eliminados.

Próxima jornada

La decimosexta jornada comenzará el viernes 6 de noviembre con los partidos Necaxa vs. Tijuana, San Luis vs. Ciudad Juárez y Atlante vs. Santos; continuará el sábado 7 de noviembre con los partidos Tigres vs. Cruz Azul, Atlas vs. Pachuca, Toluca vs. Monterrey y Pumas vs. América; concluirá el domingo 8 de noviembre con Querétaro vs. Puebla y León vs. Chivas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP