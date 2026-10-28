Crucero de EEUU termina su viaje alrededor del mundo en Asia por costos de combustible

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ARCHIVO - El Odyssey, un crucero estadounidense operado por Villa Vie Residences, anclado en el muelle de reparaciones Harland & Wolf en Belfast, Irlanda del Norte, el 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Peter Morrison, archivo) AP

El Odyssey zarpó hace dos años para un viaje de tres a los siete continentes, promocionado como una combinación de vida a largo plazo en el mar con viajes por el mundo.

La empresa, con sede en Florida, indicó que los gastos mensuales de combustible por camarote, que antes promediaban 1.800 dólares, alcanzaron recientemente un estimado de entre 6.000 y 8.000 dólares en algunas zonas de Asia durante la guerra en Irán. Villa Vie Residences señaló que trató de reducir ese consumo ralentizando el itinerario y pasando más tiempo en puerto, pero no pudo compensar el aumento repentino de los costos del combustible.

“No hemos podido seguir asumiendo las pérdidas operativas resultantes", indicó. "Trasladar el aumento total a los residentes no es una solución realista. Nuestro objetivo ahora es apoyar a los residentes, a la tripulación y a los empleados” mientras intenta reestructurarse.

El Puerto Autónomo de Sihanoukville señaló la semana pasada en un comunicado que el crucero atracó el 23 de octubre para una visita de cinco días. Debía dirigirse a Vietnam, pero el miércoles seguía en el puerto.

A bordo había 203 pasajeros de 15 nacionalidades, en su mayoría estadounidenses, y 156 tripulantes. Tenía capacidad para 650 residentes.

A los pasajeros se les ha dicho que abandonen el barco, pero la situación de la tripulación no estaba clara.

El Odyssey tenía un itinerario confirmado hasta noviembre de 2027. La empresa planeaba que un segundo crucero residencial entrara en servicio a principios de 2029, pero el comunicado sobre la suspensión del viaje del Odyssey no abordó qué pasará con ese segundo barco. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP