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Crow-Armstrong pega 2 jonrones y Cachorros barren a Ohtani y Dodgers al superarlos por 7-6

CHICAGO (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó dos vuelacercas e impulsó cuatro carreras, y los Cachorros de Chicago barrieron a Shohei Ohtani y a los decaídos Dodgers de Los Ángeles, al superarlos el miércoles por 7-6 en un juego loco.

Pete Crow-Armstrong, bateador designado de los Cachorros de Chicago, conecta un doble productor en el juego del miércoles 5 de agosto de 2026 ante los Dodgers de Los Ángeles (AP Foto/Jessie Alcheh)
Pete Crow-Armstrong, bateador designado de los Cachorros de Chicago, conecta un doble productor en el juego del miércoles 5 de agosto de 2026 ante los Dodgers de Los Ángeles (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Nico Hoerner añadió tres imparables a la causa de Chicago, que ganó por cuarta vez en cinco juegos. Los Cachorros también mejoraron a 32-15 desde el 11 de junio, reforzando su control del primer puesto en la clasificación del comodín de la Liga Nacional.

Los Ángeles fue barrido por segunda serie consecutiva. Los bicampeones defensores de la Serie Mundial han perdido seis compromisos seguidos por primera vez desde una racha de siete derrotas en julio de 2025.

Ohtani se voló la barda dos veces por los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, y Max Muncy conectó un jonrón de tres carreras en una octava entrada de cinco anotaciones. Mookie Betts totalizó cuatro hits después de haber bateado apenas para .167 (15 de 90) en sus 25 juegos anteriores.

Tanto Ohtani como Crow-Armstrong sacudieron jonrones en el comienzo de la primera entrada, continuando lo que se ha convertido en una carrera de dos hombres por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Chicago sumó dos más en la segunda con dobles productores de Dansby Swanson y Crow-Armstrong ante Eric Lauer (6-6). Crow-Armstrong puso la pizarra 5-1 con un cuadrangular de dos carreras en la cuarta que pegó en la pantalla de video del jardín derecho, su 26.º cuadrangular de la temporada.

El zurdo de Chicago Shota Imanaga (8-9) dispersó ocho hits a lo largo de cinco entradas, en las que toleró una carrera. Ponchó a seis y no dio bases por bolas.

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