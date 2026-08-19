Crow-Armstrong hace historia y Bregman da a Cachorros otro triunfo agónico, 4-3 ante Medias Blancas

Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, festeja con Nico Hoerner luego de pegar el hit decisivo del encuentro ante los Medias Blancas de la misma ciudad, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Fue la segunda victoria consecutiva en que los Cachorros dejaron en el terreno a los Medias Blancas.

Carson Kelly abrió la parte baja de la novena entrada con un doble al jardín izquierdo ante Trevor Richards (0-1). Los Medias Blancas dieron base por bolas intencional a Crow-Armstrong antes de que Bregman conectara el hit que aseguró el 13er triunfo en que los Cachorros han dejado en el terreno al rival en esta campaña.

Se trata de la mayor cifra de las Grandes Ligas.

Bregman conectó un sencillo para impulsar al emergente dominicano Kevin Alcántara ante Grant Taylor en la séptima e igualar el duelo.

Crow-Armstrong abrió el juego con un jonrón, su 31ro, por segundo encuentro consecutivo y por sexta vez esta temporada. Conectó jonrón en turnos consecutivos después del batazo con el que puso fin al juego del lunes.

Según el Elias Sports Bureau, Crow-Armstrong es el primer jugador en la historia de las mayores con dos jonrones en el turno inicial de un juego y un batazo que pone fin a un duelo en un lapso de dos partidos. Es el 13ro desde 1900 en seguir un jonrón definitorio con otro en el primer turno.

Jacob Webb (6-2) lanzó una novena sin carreras para llevarse la victoria, octava consecutiva de los Cachorros sobre los Medias Blancas en Wrigley Field.

Colson Montgomery conectó tres hits por los Medias Blancas, que vieron reducirse su ventaja en la Central de la Liga Americana a cuatro juegos sobre Minnesota.

Los Cachorros se mantuvieron a 4 1/2 juegos de Milwaukee en la Central de la Liga Nacional.

El juego se interrumpió 88 minutos por lluvia en la octava entrada.

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FUENTE: AP