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Crow-Armstrong conecta su 45to jonrón en triunfo 9-1 de Cachorros ante Rojos

CINCINNATI (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó su jonrón 45, y los Cachorros de Chicago están más cerca de asegurar un boleto a la postemporada al vencer el domingo por 9-1 a los Rojos de Cincinnati.

Pete Crow-Armstrong, de los Chicago Cubs, rodea la tercera base camino a anotar durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar)
Pete Crow-Armstrong, de los Chicago Cubs, rodea la tercera base camino a anotar durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

Los Cachorros comenzaron el día empatados con los Padres y con un juego de ventaja sobre los Filis por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional, lo que les daría la ventaja de local en la ronda de comodines. Chicago tiene los desempates a su favor sobre los Diamondbacks, los Padres y los Filis.

El tercera base de Cachorros, Alex Bregman, salió del juego del domingo en la cuarta entrada después de recibir un pelotazo en el rostro con una bola de foul bateada por Michael Busch mientras estaba cerca del círculo de espera.

El zurdo de Chicago, David Peterson (9-8), permitió una carrera con tres hits en siete entradas, con una base por bolas y siete ponches.

Los Cachorros llenaron las bases con un out en la tercera. Ian Happ conectó un sencillo productor y Nico Hoerner recibió base por bolas para impulsar otra y ampliar la ventaja de Chicago a 3-0. El sencillo de dos carreras del venezolano Pedro Ramírez puso el marcador 5-0.

El derecho de los Rojos, Rhett Lowder (6-12), permitió cinco carreras limpias con seis hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

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