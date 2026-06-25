americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Crow-Armstrong atormenta a Mets y Cachorros completan barrida con triunfo 4-3

NUEVA YORK (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó un doble impulsor en la décima entrada, lo que llevó a los Cachorros de Chicago a una victoria la noche del jueves de 4-3 sobre los hundidos Mets de Nueva York y a barrer la serie de cuatro juegos.

Alex Bregman (3) y Pete Crow-Armstrong (derecha), de los Cachorros de Chicago, celebran tras una victoria en la décima entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el jueves 25 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
Alex Bregman (3) y Pete Crow-Armstrong (derecha), de los Cachorros de Chicago, celebran tras una victoria en la décima entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el jueves 25 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) AP

Los Cachorros terminaron 7-0 contra los Mets, superándolos 51-24.

Los Mets sufrieron su sexta derrota consecutiva y quedaron 13 juegos por debajo de .500, su peor registro de la temporada; es la mayor distancia por debajo de .500 desde 2023.

Crow-Armstrong conectó el hit que rompió el empate ante Brooks Raley (2-3).

Michael Conforto, Alex Bregman e Ian Happ aportaron imparables productores en la sexta, cuando las carreras de los Cachorros fueron sucias gracias a un par de errores. Las últimas ocho carreras de Chicago en la serie fueron sucias.

Jacob Webb (2-2) sorteó una base por bolas en la novena y Trent Thornton retiró a los tres bateadores que enfrentó en la décima para lograr su segundo salvamento de por vida.

El abridor dominicano de los Mets, Freddy Peralta, permitió tres carreras, todas sucias, y ponchó a cinco en 5 2/3 entradas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un sólido ritmo de 2,1% entre enero y marzo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter