Cronología de la relación de Enrique y Meghan con la familia real al volver al Reino Unido

ARCHIVO - El príncipe Enrique y Meghan, los duques de Sussex, caminan por el paseo marítimo tras reunirse con socorristas voluntarios del Bondi Surf Bathers' Life Saving Club, durante una visita a la playa de Bondi, en Australia, el viernes 17 de abril de 2026. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP, archivo) AP

The Daily Telegraph informó que la pareja no retomará sus funciones como miembros activos de la familia real, pero el regreso a Gran Bretaña significa que el rey Carlos III, quien está siendo tratado por una forma no revelada de cáncer, podrá pasar más tiempo con sus nietos.

Enrique y Meghan abandonaron sus deberes reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos, alegando hostilidad y actitudes racistas por parte de la prensa y del estamento real. Pero en los últimos meses, había señales de que la turbulenta relación empezaba a descongelarse.

A continuación, una cronología de acontecimientos recientes relacionados con Enrique y la familia real británica.

El príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle se conocen en una cita a ciegas organizada por un amigo en común.

Enrique confirma que Markle es su novia y condena la cobertura de la prensa sobre ella. Afirma que teme por su seguridad y sostiene que la cobertura periodística cruzó la línea y utilizó “matices raciales” en sus historias. Sus comentarios recuerdan a muchos que su madre, la princesa Diana, murió en un accidente automovilístico mientras era perseguida por fotógrafos.

19 de mayo de 2018

Meghan y Enrique se casan en una gran ceremonia en el Castillo de Windsor.

2019 en adelante

Enrique presenta demandas contra tres grupos de periódicos —News Group de Rupert Murdoch, el Mirror Group y Associated Newspapers—. Alega que historias sobre sus años escolares, travesuras adolescentes y relaciones con novias se obtuvieron mediante hackeo, escuchas, engaños u otras formas de intrusión ilegal.

6 de mayo de 2019

Nace Archie, el hijo de Enrique y Meghan.

8 de enero de 2020

Enrique y Meghan anuncian que planean “dar un paso atrás” como miembros de alto rango de la realeza y volverse financieramente independientes. La decisión pronto se convierte en una gran ruptura, y la pareja se muda a la California natal de Meghan.

Febrero de 2020

El comité que supervisa la seguridad real decide que Enrique no recibirá el mismo nivel de protección financiada por los contribuyentes que tenía cuando era un miembro de la realeza a tiempo completo. Más tarde, Enrique inicia acciones legales contra el gobierno del Reino Unido por la decisión sobre su seguridad.

11 de febrero de 2021

Meghan gana una demanda por invasión de la privacidad contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, por la publicación de una carta que ella escribió en 2018 a su padre, del que está distanciada.

4 de junio de 2021

Nace Lilibet, la hija de Meghan y Enrique.

8 de septiembre de 2022

Muere la reina Isabel II a los 96 años, tras 70 años en el trono. Su hijo mayor se convierte en el rey Carlos III.

10 de enero de 2023

Se publica el libro de memorias de Enrique, creado con ayuda de un escritor fantasma, “Spare” ("Spare: En la sombra"), y se convierte en un éxito de ventas. Relata el dolor de Enrique por la muerte de su madre cuando él tenía 12 años, sus frustraciones en su papel real y su enojo con su padre, su hermano, su madrastra y los medios, entre otros.

6 de mayo de 2023

Carlos es coronado en la Abadía de Westminster. Enrique asiste sin Meghan ni los niños.

6-7 de junio de 2023

Enrique testifica en su caso contra Mirror Group, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza británica en más de un siglo en comparecer en el estrado de los testigos.

5 de diciembre de 2023

Comienza una audiencia judicial de tres días sobre la demanda de Enrique relacionada con su seguridad. Los abogados del príncipe argumentan que la decisión de rebajar su protección fue “ilegal e injusta”.

15 de diciembre de 2023

Enrique gana su caso contra Mirror Group cuando un juez dictamina que los periódicos del Mirror habían contratado a investigadores privados para husmear en busca de información personal y participaron en hackeo ilegal de teléfonos durante más de una década. Se le conceden costas legales y 140.000 libras eserlinas (190.000 dólares) en daños y perjuicios.

5 de febrero de 2024

El Palacio de Buckingham anuncia que el rey Carlos tiene cáncer y recibirá tratamiento. Los funcionarios no dicen qué tipo de cáncer tiene el rey.

7 de febrero de 2024

El príncipe Enrique llega al Reino Unido desde California para visitar a su padre. Se marcha al día siguiente.

28 de febrero de 2024

El Tribunal Superior desestima la demanda de Enrique sobre su seguridad. El príncipe apela la decisión.

22 de enero de 2025

La editora del tabloide The Sun llega a un acuerdo en una demanda, ofrece a Enrique “una disculpa completa e inequívoca” por entrometerse en su vida privada entre 1996 y 2011, incluidos incidentes de actividades ilegales.

2 de mayo de 2025

Tres jueces del Tribunal de Apelación desestiman el caso de Enrique, al afirmar que la decisión sobre la seguridad fue “sensata”. Enrique responde en una entrevista, señalando que la decisión significa que no puede llevar a su esposa e hijos a su país de origen.

3 de mayo de 2025

En una entrevista televisiva extensa y por momentos emotiva, Enrique afirma que quiere la reconciliación, pero también vuelve a exponer quejas contra la familia real, el gobierno del Reino Unido y los medios.

8 de septiembre de 2025

Enrique llega al Reino Unido para visitar sus organizaciones benéficas en medio de señales de un deshielo en la gélida relación entre él y el resto de la familia real. El viaje coincide con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II.

10 de septiembre de 2025

Enrique se reúne con el rey Carlos para tomar el té en Londres, lo que marca la primera vez que se ven en más de un año.

17 de octubre de 2025

El príncipe Andrés anuncia que renuncia a su título real de duque de York y a otros honores después de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein volviera a los titulares.

10 de julio de 2026

El rey Carlos recibe a Enrique y se reúne con su familia por primera vez en años mientras intentan reparar la ruptura. Enrique, Meghan y sus dos hijos se reunieron con el rey y la reina Camila en Highgrove House, una finca campestre al oeste de Londres.

19 de agosto de 2026

Se revelan planes para que Enrique y Meghan regresen al Reino Unido, pero no retomarán sus funciones como miembros activos de la familia real.

FUENTE: AP