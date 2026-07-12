Cronología del conflicto en Irán

Los países están ahora casi a mitad del periodo de 60 días que comenzó con la firma de un acuerdo provisional destinado a poner fin de manera permanente a la guerra.

Lo que está en juego son las vidas de iraníes y de otras personas en toda la región, incluidos Israel y Líbano, además de residentes extranjeros de países del Golfo Pérsico, militares norteamericanos destacados en múltiples países y miles de marineros en barcos que aún esperan poder salir del estrecho de Ormuz.

El estrecho entre Irán y Omán, considerado una vía marítima internacional antes de la guerra, se ha convertido en uno de los puntos de presión más fuertes de Teherán en las conversaciones. Irán insiste en que ahora solo él controla el estrecho.

A continuación, una breve cronología de la guerra y de los esfuerzos por ponerle fin:

Israel y Estados Unidos atacan Irán, matan al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a otros altos funcionarios, lo que desencadena la guerra. Irán responde rápidamente con ataques contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico y afirma haber tomado el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural.

El grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, entra en la guerra al disparar cohetes contra Israel.

Israel toma represalias, lo que conduce a una invasión que ocupará amplias zonas del sur libanés.

8 de marzo

Irán nombra a uno de los hijos de Jamenei, Moytabá, como nuevo líder supremo. Aún no se le ha visto en público y a todas luces parece estar oculto en medio de reportes de que resultó herido en los ataques iniciales de la guerra.

7 de abril

Se alcanza un frágil acuerdo de alto el fuego por dos semanas. Israel no participa en las conversaciones.

12 de abril

Estados Unidos e Irán concluyen horas de históricas conversaciones cara a cara en la capital de Pakistán sin llegar a un acuerdo.

13 de abril

Trump afirma que Estados Unidos ha iniciado un bloqueo de puertos iraníes en un intento de presionar a Teherán para que renuncie a su control del estrecho.

14 de abril

Líbano e Israel celebran en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas.

17 de abril

Irán dice que ha reabierto el estrecho a la navegación, pero eso no dura.

21 de abril

Trump afirma que está extendiendo indefinidamente el alto el fuego.

3 de mayo

Trump anuncia un esfuerzo de Estados Unidos para guiar a los barcos a través del estrecho. Eso tampoco dura.

31 de mayo

La invasión terrestre de Israel en Líbano realiza su incursión más profunda en más de un cuarto de siglo mientras Hezbollah continúa atacando el norte de Israel.

3 de junio

Israel y Líbano dicen que acuerdan renovar su frágil alto el fuego y crear zonas de seguridad que excluyan a Hezbollah. Hezbollah e Israel reanudan rápidamente los disparos entre sí.

7 de junio

Irán dispara contra Israel en el primer bombardeo de este tipo desde que el alto el fuego entró en vigor a principios de abril. Israel responde con fuego.

14 de junio

Trump afirma que se ha alcanzado un acuerdo provisional con Irán y que se firmará en cuestión de días. Irán insiste en que el acuerdo también supone el fin de los combates en Líbano.

17 de junio

Trump firma un acuerdo con Irán que exige a Teherán diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido y exime al país de sanciones lo que permite de inmediato a Irán vender su petróleo libremente.

22 de junio

El vicepresidente JD Vance afirma que nuevas conversaciones con altos funcionarios iraníes en Suiza crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso”.

26 de junio

Israel y Líbano anuncian un acuerdo marco respaldado por Estados Unidos descrito como un primer paso hacia la paz.

1 de julio

El país anfitrión, Qatar, dice que negociadores de Estados Unidos e Irán se reúnen por separado con mediadores qataríes y paquistaníes, con “avances positivos”.

2 de julio

El mando militar conjunto de Irán advierte que todos los petroleros que transiten por el estrecho deben usar sus rutas aprobadas o enfrentar una “respuesta contundente”.

4 de julio

Irán inicia un funeral de varios días por el fallecido líder supremo, Jamenei. Se espera que las conversaciones con Estados Unidos para un acuerdo final sobre la guerra y el programa nuclear de Irán se reanuden después de que concluya.

7 de julio

Irán es acusado de atacar tres barcos en el estrecho después de que el tráfico aumentara lentamente, el mayor en un solo día desde finales de abril. Estados Unidos responde atacando decenas de objetivos en Irán y restableciendo sanciones sobre las ventas de petróleo iraní. El principal negociador de Teherán declara: “La era de la intimidación y la extorsión ha terminado”.

8 de julio

Trump declara que el alto el fuego “ha terminado”, pero señala que las negociaciones pueden continuar, lo que aviva el temor de que la guerra pueda reavivarse. Siguen días de ataques, con Irán también disparando contra Estados árabes de la región.

10 de julio

Trump amenaza a Irán con más ataques y afirma que responde a llamados a su muerte durante el funeral de Jamenei.

12 de julio

El ejército de Estados Unidos dice que golpea más de 140 objetivos en Irán, después de que un ataque iraní contra un buque portacontenedores en el estrecho dejara a un tripulante desaparecido. Teherán afirma que el estrecho está cerrado hasta que se restablezca la calma. Estados Unidos sostiene que el estrecho sigue abierto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP