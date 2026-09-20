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Cronenworth pega 2 jonrones para que Padres derroten 7-3 a Marlins y se acercan a Playoffs

Jake Cronenworth conectó un par de jonrones de dos carreras e impulsó cinco para los Padres de San Diego, que vencieron 7-3 a los Marlins de Miami el domingo para acercarse a asegurar su tercer boleto consecutivo a la postemporada.

Jake Cronenworth, de los Padres de San Diego (derecha), celebra con el coach de tercera base Bob Henley (izquierda), tras conectar un jonrón de dos carreras en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 20 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Karl Anderson)
Jake Cronenworth, de los Padres de San Diego (derecha), celebra con el coach de tercera base Bob Henley (izquierda), tras conectar un jonrón de dos carreras en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 20 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Karl Anderson) AP

Fernando Tatis Jr., de República Dominicana, conectó su jonrón 25 por los Padres, que ganaron por décima tercera vez en 14 juegos y barrieron a los Marlins por segunda vez esta temporada.

San Diego redujo a dos su número mágico para conseguir un puesto de comodín.

Los Padres y los Cachorros siguen empatados 87-69 por el primer puesto de comodín con seis juegos por disputar, aunque Chicago tiene el desempate. Filadelfia se mantuvo a un juego.

Cronenworth elevó un batazo de dos carreras hacia el “porche” de jonrones en la esquina del jardín derecho ante el dominicano Sandy Alcántara (13-11), con dos outs en la segunda entrada.

Volvió a conectar otro hacia el jardín derecho ante Bradley Blalock con dos outs en la octava, su séptimo. Fue su segundo juego de múltiples jonrones en su carrera.

Walker Buehler llevó un juego de un solo hit y una ventaja de 4-0 hasta la séptima entrada antes de permitir el jonrón de tres carreras del venezolano Javier Sanoja.

Ahí terminó la labor de Buehler (9-6), quien permitió tres carreras y tres hits, ponchó a seis y dio dos bases por bolas en 6 2/3 entradas, su mayor cifra de la temporada. En un tramo retiró a 11 bateadores consecutivos.

Tatis conectó un jonrón hacia el bullpen de los Padres en el jardín izquierdo-central ante Blalock para abrir la séptima. Es su cuarta temporada de 25 jonrones en su carrera.

Alcántara permitió cuatro carreras y ocho hits en seis entradas, ponchó a tres y otorgó una base por bolas.

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Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP.

FUENTE: AP

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